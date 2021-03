Vakcíny od Pfizeru a Moderny účinně předchází infekcím, futures v zeleném

Dnes ráno reportoval své výsledky Tabák, který vykázal růst tržeb, ale jeho zisk meziročně klesl. Americké studie potvrdily účinnost vakcín od Pfizeru a Moderny nejen proti nemoci Covid-19, ale i proti předcházení infekcím. To spolu s postupem očkování přispívá k pozitivnímu sentimentu na trzích a evropské futures jsou v zelených číslech. A doprava u Suezského průplavu se opět dává do pohybu.

Výrobce cigaret oznámil za rok 2020 konsolidovaný čistý zisk 3,53 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 12,3 %. Dodal, že konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH stouply o 4,6 % na 17,88 miliardy korun, respektive o 3,8 % po vyloučení vlivu směnného kurzu. Navrhovaná hrubá výše podílu na zisku na jednu akcii činí 1260 korun. Zda a v jaké výši bude vyplacena dividenda za účetní období 2020, rozhodnou akcionáři mimo zasedání valné hromady (per rollam) ve dnech 15. dubna až 21. května 2021.

HSCB vydává novou cílovou cenu na ve výši 565 GBp s doporučením „buy“.

Vakcíny proti Covid-19 od společností a Moderna účinně předcházely infekcím koronaviru, nejen nemocem, a to s výraznou ochranou patrnou během prvních dvou týdnů po první dávce, uvedli američtí vládní vědci. Studie doplňuje důkazy o tom, že nové vakcíny ve skutečnosti snižují šíření viru v reálných podmínkách. Dřívější studie v Izraeli zjistila, že jediná dávka vakcíny snížila infekce až o 85 %. Přes úspěch očkovacího programu v USA řekla ředitelka CDC Rochelle Walensky, že má pocit „hrozící zkázy“, protože se USA vydávají po podobné trajektorii jako Evropa, kde tento měsíc nárůst Covidu vyvolal nová omezení.

V pondělí večer se záchranným posádkám podařilo odtáhnout Ever Given k jezeru v polovině Suezského průplavu, a umožnily tak mohutné frontě lodí proplout touto vodní cestou. Tato lodní zácpa sice může zmizet během dvou a půl dne, ale globální obchod se připravuje na další narušení poté, co tento incident uvrhl složitou síť přesně naplánovaných dodavatelských řetězců v chaos. Přístavy v Evropě a Asii se připravují na zaplavení zbožím, které se zdržovalo u Egypta po dobu téměř jednoho týdne.

Sentiment mezi asijskými investory byl zezačátku smíšený, ale později se otočil nahoru, přičemž většina hlavních trhů regionu obchoduje výše.

Evropské akcie pravděpodobně zahájí obchodování růstem, futures na Euro Stoxx 50 rostou o +0,33 %, FTSE 100 +0,31 %, CAC 40 +0,36 % a DAX +0,35 %.

Wall Street včera zaznamenala ztráty tažené bankovním sektorem z obav, že by se problémy z pádu Archegosu mohly rozšířit po celém bankovním sektoru. Průmyslový Dow Jones sice vzrostl o 0,3 %, ale index S&P 500 ztratil 0,09 % a Nasdaq Composite poklesl o 0,6 %. Na závěr navazují i dnešní futures na americké akie: Dow Jones mini +0,2 %, S&P 500 mini na zelené nule a Nasdaq 100 mini -0,3 %.

Z dnešních dat nás čekají odpoledne inflace v Německu a index spotřebitelské důvěry Conference Board v USA. Výsledky by měl před otevřením trhu reportovat také výrobce vakcíny proti Covid-19 BioNTech.