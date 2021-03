Britská ekonomika loni klesla o rekordních 9,8 procenta

Britská ekonomika loni kvůli pandemii klesla o rekordních 9,8 procenta, oznámil dnes ve své konečné zprávě britský statistický úřad. Je to o desetinu procentního bodu méně, než ukazovala předběžná data. Výsledek je přesto nejhorší za více než 300 let. S výjimkou Argentiny a Španělska se hrubý domácí produkt (HDP) Británie snížil nejvíce ze všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která sdružuje 37 hospodářsky vyspělých států.



Ve čtvrtém čtvrtletí pak britská ekonomika rostla rychleji, než činil původní odhad. V období od října do prosince proti předchozím třem měsícům vzrostla o 1,3 procenta. Statistický úřad původní odhad po zpřesnění dat posunul o tři desetiny procentního bodu směrem vzhůru. Ekonomové v anketě agentury Reuters očekávali, že HDP se zvýší o jedno procento, jak ukazovala předběžná data.



Úřad zároveň informoval, že deficit běžného účtu se v posledním čtvrtletí loňského roku zvýšil na 26,3 miliardy liber (806,4 miliardy Kč), což je dvakrát více než v období předchozích tří měsíců. Firmy uspíšily dovoz před koncem roku, po němž se obchodní vztahy Londýna Bruselu zpřísnily. Analytici čekali, že deficit běžného účtu ve čtvrtém čtvrtletí vystoupí na 33 miliard liber.