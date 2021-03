Automobilka Geely uvažuje o uvedení akcií dceřiné Volvo Cars na burzu

Čínská společnost Zhejiang Geely Holding Group zvažuje, že uvede na burzu svou dceřinou společnost Volvo Cars. Primární veřejná nabídka akcií (IPO) by automobilku mohla ocenit na 20 miliard dolarů (446 miliard Kč). S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. Mluvčí čínské společnosti odmítl věc komentovat.



Geely Holding podle zdrojů zvažuje IPO Volvo Cars už letos. Švédská automobilka by se mohla objevit na burze ve Stockholmu či v Amsterodamu. Plány jsou ale teprve v počáteční fázi a ohodnocení automobilky se může ještě změnit, zdůraznily zdroje.



Mateřská společnost už o uvedení akcií Volvo Cars na burzu uvažovala v roce 2018. Z plánů ale sešlo, když investoři nebyli ochotni akceptovat ohodnocení automobilky na 30 miliard dolarů.



Automobilky teď hledají způsoby, jak financovat plány nutné k přechodu k elektrickým autům. Společnost Geely Holding letos v únoru upustila od fúze dceřiných společností Volvo Cars a Geely Automobile, jejíž akcie se už na burze obchodují. Podniky místo toho oznámily, že budou těsněji spolupracovat na vývoji aut, zejména těch elektrických. Budou sdílet platformy vozidel, software a řešení pokročilé konektivity. Vývoj elektrického pohonu přesouvají do samostatné divize.



Společnost Zhejiang Geely Holding automobilku Volvo Cars koupila v roce 2010 od amerického automobilového koncernu Motor. převzal Volvo Cars v roce 1999 od švédské skupiny Volvo, která se teď soustředí na výrobu nákladních aut.