Smíšené obchodování a čekání na Bidenův plán

Akciové trhy v Evropě jsou na tom dopoledne smíšeně, ale jejich kondice se postupně zlepšuje. Na jihu (FTSE MIB, IBEX 35) vidíme slušný růst, jádro eurozóny (DAX, CAC 40, AEX) je poblíž včerejšího závěru a Londýn klesá o 0,3 pct. Výnosy se drží výš po včerejším nárůstu, dopoledne se však spíše konsolidují. Eurodolar koriguje ztráty a dostává se nad 1,1740.

Na trhu dnes může ještě doznívat efekt Archegosu, což je ale ustupující téma. Důležitější budou nová data a plán pro ekonomiku. Co se týče dat, dopoledne nepřekvapila inflace v eurozóně, která v březnu zrychlila na 1,3 procenta. Odpolední program zahrnuje zprávu ADP o zaměstnanosti v americkém firemním sektoru, která by tentokrát měla naznačit silný nárůst, a tedy další velké vylepšení situace na trhu práce, jež by následně měla potvrdit i vládní data v pátek. Chicagský index aktivity pak může být nápovědou před indikátorem od ISM za celé USA. Měl by zůstat zhruba stabilní na vysoké úrovni.

Ještě větší pozornost zřejmě přitáhne představení nových informací o plánu pro ekonomiku prezidentem Bidenem. Jde o celkovou výši (odhaduje se až 4 bil. USD), směřování financí (infrastruktura, zelené projekty), a samozřejmě i financování (které daně mají jak narůst). Očekávání pro řadu parametrů jsou nastavená už podle průběžných informací, takže reakce by se odvíjela hlavně od nějakého překvapení. Zároveň je možné, že trh bude zatím vládní plány brát s rezervou, neboť prosazení v Kongresu bude i přes těsnou demokratickou většinu problém a jednotlivé části tak ještě mohou projít změnami.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:38 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.1352 -0.0745 26.1694 26.1291 CZK/USD 22.2550 -0.2957 22.3485 22.2510 HUF/EUR 363.6493 0.0506 364.0527 363.1309 PLN/EUR 4.6623 0.1235 4.6710 4.6408

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6975 -0.0545 7.7049 7.6808 JPY/EUR 129.8300 0.4512 129.9890 129.2832 JPY/USD 110.5735 0.2312 110.9510 110.5000

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8515 -0.1700 0.8538 0.8514 CHF/EUR 1.1061 0.1902 1.1067 1.1049 NOK/EUR 10.0038 -0.2312 10.0473 10.0007 SEK/EUR 10.2308 -0.0409 10.2511 10.2234 USD/EUR 1.1742 0.2099 1.1748 1.1704

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3120 -0.3542 1.3179 1.3118 CAD/USD 1.2598 -0.2739 1.2630 1.2593