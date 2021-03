Vraťte se domů. Čína prý uvažuje o nové burze pro firmy obchodované v zahraničí

O nové burze, která by přilákala společnosti obchodované v zahraničí, uvažuje prý Čína. Cílem by měly být čínské firmy listované na zahraničních trzích, jako jsou Hongkong nebo Spojené státy, uvedli také činitelé, na které se odvolává agentura Reuters. Komunistická vláda ale prý doufá, že na udičku se jí podaří chytit i globální jména jako nebo . Podle jednoho ze zdrojů by mohly dostat možnost "vyříznout" ze svého impéria svoje lokální byznysy a jejich akcie upsat právě nové burze.

Jenom za posledních 16 měsíců uskutečnilo v Hongkongu sekundární listing zhruba 13 čínských firem, které jsou listované také v USA. Šlo třeba o e-commerce obra Alibaba Group, společnost nebo JD.com. Celková částka těchto listingů dosahovala zhruba 36 miliard dolarů. Nejnověji si v Hongkongu tento týden odbyly debut akcie firmy Bilibili zaměřené na streaing videí.

Peking a Washington jsou dlouhodobě ve při, kterou kromě jiného poznamenávají kroky amerického regulátora směrem k vypovězení čínských firem z amerických burz, pokud tyto firmy nebudou dodržovat americké účetní standardy.

Žádné uklidnění americko-čínských vztahů se ale nerýsuje (nedávné setkání představitelů obou zemí na Aljašce, první od lednového nástupu amerického prezidenta Joea Bidena do úřadu, provázela ostrá názorová výměna) a bankéři a investoři očekávají, že takovýchto nabídek, lákajících zpět do vlasti, bude ještě přibývat.

Jak daleko jsou tedy čínské plány? Čínský Státní výbor údajně požádal hlavního regulátora pro cenné papíry, aby vedl studie, jak takovouto burzu navrhnout a postavit. Jednání jsou ale teprve na začátku a harmonogram i místo se ještě musejí rozhodnout, uvedli také lidé, kteří s ohledem na tajná jednání odmítli být jmenováni.

Jednou z možností je prý upgradovat již existující platformu, na příklad menší burzu v Pekingu, která je aktuálně určená pro malé a středně velké firmy. Proveditelnost takového plánu už zhruba půl roku zkoumalo několik vládních agentur i regulátor pro cenné papíry. Šance je prý jedna k jedné, uvedl jeden ze zdrojů.



Čína má nyní dvě hlavní pevninské burzy. Nacházejí se v Šanghaji a v Šen-čenu a kapitalizace tam listovaných firem dosahuje úhrnem 78,7 bilionu jüanu. Pro primární veřejné nabídky i jiné listingy přitom platí stejná pravidla. Třeba burza v Hongkongu ale v případě sekundárních listingů už nabízí některé úlevy.

