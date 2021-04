Zelená vlna na Wall Street, Tesla +4,4 %

Obchodní seance na Velikonoční pondělí v zámoří byla obohacena o data z Indexu ISM ve službách. Index stoupl na 63,7 b. vs. předešlý údaj 55,3 b., odhad trhu byl nastavený na úroveň 59 b. Dnešní evidovaný údaj znamenal nejvyšší úroveň od roku 1997.



Za tahouny obchodování se dají považovat automobilky. Akcie vzrostly o více jak 4 % a to po páteční zprávě o nárůstu prodejů vozidel za první čtvrtletí toho roku. Výroba a dodávky automobilů překonaly očekávání trhu. vyrobila 180338 vozů a dodala 184000 automobilů. V neděli večer pak přispěchal s upgradem cílové ceny analytik společnosti Wedbush, Daniel Ives, když zvýšil 12M cílovou cenu na 1000 dolarů z 950 dolarů.



To analytik , Colin Langan ocenil automobilky a , konkrétně připravovaná elektrická vozidla a zároveň zmínil, že se nejen díky tomu opět stanou lídry ve zmíněném odvětví. Pro stanovil 12M cílovou cenu na 15 USD, která se rovná ještě 18procentní možnosti růstu a 67 USD, což je 10procentní potenciál, F +4,4 %, +5,6 %.



Informace o opětovném otevírání ekonomik a možnosti vycestování znamenají v posledních měsících prudké růsty leteckých firem či společností provozující zaoceánské lodě, American Airlines +1,5 %, Delta Air +2,9 %, Norwegian Cruise Line +7,1 % a +4,6 %.



Ze sektorů byly nejsilnější informační technologie (MSFT +2,7 %, NVDA +1,2 %) a naopak nejslabším článkem seance byl sektor energetický (XOM -1,5 %, CVX -1,1 %).



Jak moc je mocná politika, pocítili nejen investoři do ropy. Tento týden bude ve znamení rozhovorů mezi USA a Íránem v hlavním městě našeho jižního souseda, tedy ve Vídni a to o amerických sankcích k omezení prodeje íránské ropy. Analytik Eurasie Henry Rome uvedl, že očekává zrušení těchto sankcí až po ukončení rozhovorů, WTI -4,4 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1,1 % (33.527 b.), S&P 500 o 1,4 % (4.077b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,7 % (13.705 b.).