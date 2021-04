Waller: Fed nikdy nebude brát v úvahu vládní dluhy

V důsledku pandemie byla přijata masivní měnová a fiskální opatření, která poskytla americkým domácnostem a podnikům ekonomickou pomoc a úlevu. Federální rezervní systém snížil sazby a nakupuje cenné papíry. Kongres schválil několik fiskálních balíčků. Ve svém projevu na to poukázal guvernér Fedu Christopher J. Waller. Podle něj tyto kroky vedou k diskusi nad tím, zda centrální banka nakonec nepodlehne tlakům na udržení nízkých úrokových sazeb, které by pomohly splácet dluh. Waller tvrdí, že k ničemu takovému nedojde.



„Problémy s deficitním financováním a obsluhou dluhu nehrají v našich politických rozhodnutích žádnou roli a nikdy nebudou,“ řekl guvernér. Dodal ale, že „to však neznamená, že ministerstvo financí a Federální rezervní systém by nikdy neměly spolupracovat.“ Fed totiž jednak poskytuje ministerstvu financí služby, které bychom mohli nazvat „bank office“. Tedy spravuje jeho účty, přijímá vklady, vyplácí šeky a provádí elektronické platby. A pak je tu spolupráce ministerstva financí a Federálního rezervního systému v některých oblastech makroekonomické politiky.



V rámci této druhé oblasti spolu ministerstvo financí a Fen spolupracovaly třeba před rokem, když vznikly záchranné programy. Vše s cílem podpořit finanční stabilitu v době krize. Nicméně „pokud se spolupráce změní ve fiskální kontrolu, nese to s sebou významné náklady.“ Guvernér v této souvislosti vysvětloval, že je na ministerstvu financí, aby zajistilo splátky dluhů. Jestliže dojde k jejich růstu, může to s sebou nést tlak na růst sazeb. Pokud by centrální banka nebyla nezávislá, mohla by být donucena držet sazby nízko, což by ale nakonec mohlo vést k přehřívání ekonomiky a vysoké inflaci.



Waller pokračoval s tím, že právě proto je důležité mít nezávislou a důvěryhodnou centrální banku a tento argument podporují i mezinárodní zkušenosti. Kongres si také byl při založení Fedu vědom tohoto rizika a z toho pramení jeho nezávislost. Významným poučením byl podle guvernéra vývoj během druhé světové války a po ní. Fed totiž během války začal udržovat sazby nízko tak, aby ministerstvo financí bylo schopno financovat vládní výdaje. Což odpovídalo mimořádné situaci, v jaké se země nacházela. Jenže tento stav trval i několik let po válce, což vedlo k tomu, že se inflace zvedla nad 6 % a v roce 1951 byly provedeny legislativní změny, podle kterých měl Fed jednat tak, aby to prospívalo dlouhodobému ekonomickému rozvoji bez ohledu na vládní dluhy.



Guvernér uzavřel svůj projev s tím, že spolupráce mezi Fedem a vládou je v dobách, jako byl počátek pandemie, nezbytná. Je totiž nutné vyhnout se dlouhodobým ekonomickým škodám a poslat ekonomiku na cestu oživení. Nezávislost Fedu je ale v nejlepším zájmu všech a „měla by být považována a chráněna všemi“.



Zdroj: Fed