Rozbřesk: Německý průmysl dál padá kvůli výpadkům subdodávek

Průmysl jako by začal podle posledních čísel klopýtat. Za únor došlo k poklesu výroby o 2 %, a to zejména kvůli poklesu výroby v hlavních odvětvích v čele s automobilkami. Tam meziročně výroba poklesla o 8 %, když na ně pravděpodobně dolehl dočasný nedostatek vstupů.

Při pohledu na zakázky však pravděpodobně není důvod k pesimismu. Hodnota nových zakázek v sektoru automotive vzrostla meziročně o 8,9 %, a to jak díky domácím, tak především zahraničním objednávkám. Touto optikou vypadá slabý únor spíše jako dočasné “klopýtání” částí průmyslu, které naráží na výpadky subdodávek…, tedy něco, co by mělo časem pominout. Optimisticky ostatně vyznívají i měkké indikátory v čele s PMI, které v měsíci březnu zdolaly tříletá maxima.

Podobně dnes po ránu vyznívají i čísla z Německa. I když průmyslové zakázky už druhý měsíc v řadě svižně rostou, výroba v únoru opět lehce poklesla - o 1,6 % meziměsíčně, což v meziročním srovnání znamená pokles o 6,4 %. I v největší evropské ekonomice zdá se budou největším problémem zpožďující se vstupy a pokles výroby by měl být pravděpodobně dočasný. Vedle silných zakázek tomuto “optimistickému” vysvětlení nahrávají i zde velmi silné podnikatelské nálady. Index nálady v průmyslu PMI vyskočil v březnu na 66,7 bodu - historická maxima.





Celkově však solidní nálada v průmyslu na začátku roku asi těžko vykompenzuje velmi slabý výkon odvětví služeb. Maloobchod zůstává přes kosmetické únorové vylepšení meziročně v hlubokém mínusu, a to jak v Česku, tak v sousedním Německu. Naše nowcast modely proto jak v Česku, tak v eurozóně zatím ukazují na pokles ekonomiky v prvním kvartále. Ten bude pravděpodobně ostře kontrastovat s oživující americkou ekonomikou, která je před Evropou o “dva kroky” napřed jak ve vakcinaci, tak ve stimulaci ekonomiky.



TRHY

Koruna

Kombinace pokračujících silných výkonů akcií, holubičího Fedu a slabšího dolaru je vodou na mlýn pro řadu rozvíjejících se trhů. A tato pozitivní nálada je znát i na české koruně, která přešla bez povšimnutí o něco slabší čísla z domácí ekonomiky. Koruna se tak usadila pod klíčovou hranicí 26,00 EUR/CZK a může se pokusit o rozšíření zisků k další technické metě na 26,65 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Slabší týdenní data z amerického trhu práce (svátky?) a především velmi holubičí vystoupení šéfa Fedu Powella poslalo níže výnosy amerických dluhopisů a dolar. Powell totiž zdůraznil, že nárůst inflace, který lze čekat v následujících měsících bude Fed považovat za dočasný. Zároveň šéf Fedu upřesnil, co si představit pod pojmem "významné zlepšení na trhu práce", které je podmínkou pro to, aby centrální banka začala utlumovat nákupy dluhopisů do své bilance. Podle Powella by byl zapotřebí "řetězec" tak dobrých měsíčních dat z trhu práce, jako jsme viděli minulý pátek (payrolls za březen činily přes 900 tisíc).



Propad amerických delších sazeb výrazně prospěl středoevropským měnám - forintu a především zlotému. Obě měny se však stále musí soustředit na i na domácí makroekonomické události: forint na dnes po ránu zveřejněnou březnovou inflaci a zlotý odpoledne na tiskovku guvernéra NBP Glapinského (kromě toho budou stát za pozornost i pandemická data).



Ropa a zlato

Ropa WTI se pohybovala v rozmezí 59,00 a 60,00 USD. Trojská unce zlata se cenově začíná dostávat zpátky do formy (s oslabujícím dolarem). Včera se cenovka vyšplhala dokonce pod 50denní klouzavý průměr (denní maxima 1.758 USD).