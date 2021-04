Indičtí tech jednorožci se stávají novými miláčky investorů

Začínajícím technologickým firmám v Indii se v uplynulém týdnu nebývale dařilo. Za čtyři dny hodnota nejméně šesti z nich překonala hranici jedné miliardy USD. Dostaly se tím mezi takzvané jednorožce, upozornila agentura Bloomberg. Pro srovnání - podle údajů výzkumné společnosti CB Insights za celý loňský rok poznamenaný pandemií vzniklo v Indii celkem sedm nových jednorožců. O rok dříve jich bylo šest.



Mezi jednorožce se nově zařadily investiční platforma Groww, služba pro zasílání textových zpráv Gupshup, digitální lékárna API Holdings, vývojář aplikací Mohalla Tech, firma zaměřená na sociální obchod Meesho a poskytovatel finančních technologií Cred. Jejich hodnota se pohybuje od více než jedné miliardy po 2,2 miliardy USD.



Globální investoři, jako je například japonská společnost SoftBank Group a jihoafrická Naspers, vidí rostoucí příležitosti na indické scéně začínajících technologických firem. Indie má 1,3 miliardy obyvatel a v posledních letech tam prudce roste zájem o chytré telefony, ale také nabídka levných internetových služeb a nová generace ambiciózních podnikatelů.



Indie dlouho zaostávala za Spojenými státy a Čínou v zájmu fondů rizikové kapitálu o investice do začínajících firem. Celková hodnota dohod loni podle výzkumné společnosti Preqin činila 11,8 miliardy USD, v USA to bylo 143 miliard USD a v Číně 83 miliard USD.



V poslední době se však objevilo několik začínajících firem, které naznačily, že země má velký potenciál. Hodnota firmy nabízející digitální platby Paytm stoupla na 16 miliard USD a hodnota internetové vzdělávací firmy Byju’s na 15 miliard USD. Internetový prodejce Flipkart, kterého v roce 2018 koupil americký Walmart, chystá ve čtvrtém čtvrtletí primární nabídku akcií, která by mohla firmu ohodnotit na více než 35 miliard USD.



Švýcarská banka Group minulý měsíc uvedla, že v Indii je zhruba 100 jednorožců s celkovou tržní hodnotou 240 miliard USD v sektorech od internetového prodeje přes finanční technologie až po vzdělávání, logistiku a dodávky potravin. Firemní prostředí v Indii podle prochází radikální změnou kvůli nebývalému souběhu změn ve finančním, regulačním a podnikatelském prostředí v posledních dvou desetiletích. Přijetí internetových technologií v Indii zrychlila pandemie nemoci covid-19, možná i mnohem rychleji než v jiných zemí.



V době pandemie a přísnějších omezení bylo v loňském roce založeno více než 1600 nových začínajících technologických firem a podle lednové zprávy indického svazu technologického průmyslu je v zemi více než 12.500 technologických start-upů. Podle analytiků má nyní potenciál stát se jednorožcem nejméně 55 firem. Z toho šest by se jich mohlo objevit v nejbližších měsících.