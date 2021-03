Reuters: Drobní investoři dál riskují a dělají z akcií SPAC řešeto

Armáda volnočasových obchodníků, která podnítila rally masivně shortovaných akcií ("stonks"), objevila tajuplný svět firem specializovaných na akvizice, takzvaných SPAC. A pouští do něj svoje rizikové sázky, napsala v analáze agentura Reuters.

Ačkoli riziko zahrnují všechny akciové investice, mnoho firem, které vstoupí na burzu sloučením s firmou typu SPAC, dostanou riziko na další úroveň. V okamžiku, kdy tyto firmy začnou být veřejně obchodovatelné, jim často chybí ještě pár let, než začnou vytvářet příjmy.

Dvaatřicetiletý Jonny Coreson, majitel firmy zajišťující přípravu na testy, investoval 100 000 USD do akcií SPAC, kterou založil veterán hedgeových fondů Bill Ackman. Akcie Pershing Square Tontine Holdings Ltd předtím nabraly čtvrtinu hodnoty jenom za prosinec, i když žádná nebyla fúze na obzoru. Valuace tak dosáhla 5 miliard USD, i když papírově mělo SPAC hodnotu jenom 4 miliardy USD, kterou získalo v červencové primární veřejné nabídce.

„Retailoví investoři nemají moc možností, jak se ještě před IPO dostat k akciím. Platím 25% prémii za příležitost svézt se na jeho úspěchu. Stojí mi to za to,“ tvrdí Coreson, který pochází z Denveru. Jeho další sázky na SPACy se prý vyplatily, svou investici 25.000 USD do CM Life Sciences, která se nedávno dohodla na spojení s firmou pro digitální zdravotní péči Sema4, údajně zdvojnásobil.

Nejjasnější příklad nástrahy poskytl Churchill Capital IV. Jeho akcie stouply od IPO až o 548 % na tržní valuaci skoro 17 miliard USD. Stalo se to po zprávě, kterou minulý měsíc přinesl Reuters a podle které má firma blízko dohodě o fúzi se startupem Lucid Motors při valuaci zhruba 12 miliard USD. Minulý týden ale akcie spadly o 42 %. Součástí oznámené dohody byla na poslední chvíli také soukromá investice, což naředilo akcie investorů.

„Děje se to se skoro každým SPAC - buy the rumor, sell the news. Až volatilita během několika týdnů až měsíců odezní, budu nakupovat zase,“ napsal jeden z investorů, který prý většinu svých akcií v Churchill Capital IV prodal ještě předtím, než se tak zásadním způsobem propadly.

S narůstajícími spekulacemi narůstá i riziko, které jsou amatérští investoři ochotni akceptovat. SPACy předem investorům neříkají, se kterou firmou se spojí, a mají obvykle až dva roky na to, aby nějakou dohodu uzavřely.

Mnoho amatérských investorů skočilo po akciích SPAC, když se v novinách objevily zvěsti o možné fúzi. Teď mají tedy akcie, ale žádnou představu, kdy by k nějaké fúzi mohlo dojít.

Data společnosti Dealogic ukazují, že zhruba 25 společnostem typu SPAC stouply akcie v první den obchodování zatím o více než 10 %, i když žádná dohoda na dosah nebyla. Za celý loňský rok se tak stalo jenom u sedmi SPAC.

V IPO převyšuje poptávka nabídku běžně i více než desetinásobně, tvrdí investiční bankéři, kteří na těchto dohodách pracují. Řada amatérských obchodníků si stěžuje, že to jsou pouze fondy z Wall Street, které mohou v IPO nakupovat. Drobní investoři jsou odsunuti na druhou kolej a nakupovat mohou až během rally z prvního dne, kdy je titul na burze.

S tím, jak na trh míří další a další SPAC, ale úskalí pro investory narůstá. Zhruba 189 SPAC získalo letos zatím 60 miliard USD. Pro srovnání, za celý rok 2020 to bylo 83 miliard USD, což byl už tak roční rekord. Kdyby si tohle tempo udržely, získaly by SPAC v tomto roce více než 300 miliard USD.

Jisté je, že případné ztráty investorů do akcií SPAC mají svoje dno. Když SPAC nenalezne dohodu, musí odkoupit svoje akcie za původní cenu z IPO. Investoři ale většinu svých peněz mohou prodělat, pokud nakoupili na vrcholu rally. Někteří, kdo drželi akcie dál i po uzavření dohody, se stali svědky toho, jak jejich hodnota spadla pod cenu z IPO daného SPAC. To byl třeba případ poskytovatele zdravotnických služeb MultiPlan a poskytovatele hypoték UWM Holdings.

„To, co pohání nárůst cen akcií před samotnou fúzí, je domněnka, že cena akcií poroste po fúzi vždycky nahoru bez ohledu na dohodu. To by dávalo smysl, jenom pokud se nacházíme v bublině,“ tvrdí profesor práva na Stanfordské univerzitě Michael Klausner, který výkonnost SPAC zkoumal.

