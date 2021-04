Biden ruší Trumpova pravidla ve prospěch akciových trhů. Využívá i právní kličky

Americký prezident Joe Biden, zvolený za Demokratickou stranu, začal hned po nástupu do funkce rušit pravidla, která zavedl jeho republikánský předchůdce Donald Trump a která byla přátelská k akciovým trhům. Využívá k tomu i právní kličky, které mu pomáhají změny uvádět do života prakticky okamžitě. Ve své analýze to dnes uvedla agentura Reuters, která se odvolává na názory expertů, právníků i na svá vlastní zjištění.



Biden přitom k prosazení svých zájmů využívá i regulátory, kteří byli do funkce dosazeni zatím jen dočasně. Více než deset sporných opatření z Trumpovy éry tak už bylo rovnou zrušeno, anebo byla pozastavena jejich účinnost. Jde o pravidla, která podle kritiků snižují ochranu spotřebitelů, zhoršují vymahatelnost práva či omezují možnosti investorů prosazovat změny s důrazem na ochranu životního prostředí, posílení sociální ochrany a způsobu řízení, faktory souhrnně označované jako ESG.



Místo aby lidé z Bidenovy administrativy zahájili řádný a zdlouhavý proces, na jehož konci by byla změna dosavadních pravidel, vládní úřady v mnoha případech využívají zrychlených právních postupů. Dosvědčují to jak právníci, tak i spotřebitelské skupiny a poznatky redaktorů agentury Reuters. Úřady tak například odkládají nedokončená pravidla, vydávají neoficiální pokyny, odvolávají starší stanoviska nebo je nahrazují novými, případně volí takovou cestu, že neprosazují už schválená pravidla.



Rychlé změny spustily alarm ve finančním sektoru, který se musí bleskově přizpůsobit tvrdšímu režimu, a vytvořily předpoklady pro případné právní spory, upozorňují lobbisté a právníci. "Přechodné demokratické vedení v těchto úřadech postupuje velmi rychle, aby se vypořádalo se změnami v deregulaci z Trumpovy éry," poznamenal Quyen Truong, partner v právnické společnosti Stroock & Stroock & Lavan.



Za Trumpovy vlády regulátoři zmírnili desítky pravidel, která podle nich byla zastaralá a škodila trhu práce. To rozlítilo demokraty, kteří tvrdili, že tyto změny ušetřily finančním společnostem na Wall Street miliardy dolarů, a přitom zvýšily rizika a zhoršily práva spotřebitelů.



Zákonodárci z Bidenovy Demokratické strany mají v Kongresu jen těsnou většinu, a proto se jim zavedená pravidla budou jen těžko rušit. Odklady v předání moci z předchozí na současnou administrativu pak způsobily, že mnoho lidí nominovaných do vedení klíčových státních úřadů stále ještě čeká na potvrzení své nové role - skoro tři měsíce po Bidenově nástupu do úřadu.



Bylo tak na přechodném vedení Bidenových úřadů, aby začaly prosazovat agendu nově zvoleného prezidenta s cílem pomoci Američanům zotavit se z pandemické krize a vypořádat se se sociální nespravedlností a změnami klimatu.



Úřadující předsedkyně Komise pro cenné papíry (SEC) Allison Leeová je zářným příkladem člověka, který nezahálí, uvedl Reuters. Lidem z oddělení SEC pro vymáhání pravidel vrátila pravomoci, o které přišli v roce 2017. Nyní tedy mohou zahajovat řízení a nepotřebují k tomu žádný další souhlas výše postavených úředníků. Leeová už také změnila postup zavedený v roce 2019, který podle kritiků usnadňoval podnikání firmám, které dříve nějak porušily pravidla. SEC tvrdí, že každé rozhodnutí činí ve snaze zajistit "hladké vedení" ve svém poslání chránit investory.



Podobně ministerstvo práce v březnu oznámilo, že nebude vymáhat účinnost dvou pravidel dokončených v posledních měsících Trumpovy vlády. Jde v nich o omezení investic a hlasů akcionářů v situacích, kdy hrají roli faktory ESG, tedy vyšší požadavky na ochranu životního prostředí, sociální začlenění a způsob řízení. Na dotaz agentury Reuters o komentář ministerstvo nereagovalo.



Progresivisty, tedy stoupence politiky mimo jiné kritické k Wall Street, nezklamal ani úřadující šéf úřadu pro ochranu spotřebitelů (CFPB) Dave Uejio. Snaží se prosadit změny, které by lidem umožnily snáze si brát úvěry.