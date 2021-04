Výnosy před aukcemi rostou, Wall Street míří dolů

Akciové trhy v Evropě měly během dne tendenci se zlepšovat a indexy DAX nebo CAC 40 se dostaly do plusu. Wall Street ale zavelela k ústupu. Nasdaq padá o 0,6 pct a S&P 500 je dole o 0,2 procenta. Kvůli tomu také Evropa z většiny zůstává v záporu a zmíněné indexy se aktuálně drží už jen těsně v zeleném.

Zásadní informace dnes nepřicházejí a trhy se spíše připravují na to, co se chystá. Ještě dnes večer to budou výsledky důležitých amerických dluhopisových aukcí. Před nimi nejen americké výnosy rostou. 10Y splatnost je o 2 bazické body výš. Jistou opatrnost zvláště po únorové zkušenosti tedy na trhu vystopovat lze.

Dále je na programu řada makrodat a mezi nimi inflace, která může po vzoru PPI vykázat o něco vyšší tempo. A v neposlední řadě startuje výsledková sezóna, před kterou se rýsují otázky kolem nákladového tlaku na marže nebo výhledu dopadů nových daní.

Eurodolar se po nerozhodném ránu vydal nahoru a obchoduje se na 1,1910, přestože relativní vývoj krátkých výnosů by měl svědčit spíše dolaru. Ropa dnes stoupá o 1,4 pct, ovšem energetickému sektoru se dnes ani tak nedaří růst. Zlato klesá o půl procenta.

Pražská burza dokázala postoupit výš o 0,4 pct s podporou a O2. Koruna díky růstu eurodolaru setřásla intradenní ztráty proti americké měně. Vůči euru je aspoň hodně zmenšila a nachází se už jen mírně nad 26,00.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:21 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.0360 0.0814 26.1184 26.0086 CZK/USD 21.8560 -0.0320 21.9900 21.8315 HUF/EUR 357.1130 -0.1314 358.1522 356.1200 PLN/EUR 4.5338 0.0640 4.5370 4.5203

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8021 0.0607 7.8066 7.7780 JPY/EUR 130.3050 -0.1422 130.3740 129.8923 JPY/USD 109.3815 -0.2590 109.6240 109.2500

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8667 -0.1929 0.8695 0.8640 CHF/EUR 1.0985 -0.2293 1.1018 1.0977 NOK/EUR 10.1105 -0.0949 10.1321 10.0907 SEK/EUR 10.2053 0.4488 10.2140 10.1652 USD/EUR 1.1913 0.1135 1.1921 1.1871

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3116 -0.0826 1.3167 1.3096 CAD/USD 1.2558 0.2423 1.2572 1.2531