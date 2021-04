Průmyslová výroba v EU i v eurozóně v únoru opět klesla

Průmyslová výroba v Evropské unii i v zemích eurozóny po překvapivém lednovém růstu v únoru opět klesla. V celé EU se meziměsíčně snížila o 1,6 procenta, v zemích platících eurem pak o jedno procento. Oznámil to dnes evropský statistický úřad Eurostat. V lednu se v obou regionech výroba zvýšila o 0,8 procenta.



V únoru se v EU nejvíce snížila produkce kapitálového zboží, a to o 1,9 procenta. Nejmenší pokles pak zaznamenala výroba spotřebního zboží krátkodobé spotřeby, a to o 0,1 procenta.



Z jednotlivých členských zemí, ze kterých jsou údaje k dispozici, zaznamenala největší meziměsíční pokles Francie, a to o 4,8 procenta. Výrazné bylo snížení výroby také na Maltě a v Řecku. Naopak v Maďarsku produkce o 4,8 procenta stoupla, v Irsku se zvýšila o 4,2 procenta a v Chorvatsku o 3,4 procenta.



V meziročním srovnání průmyslová výroba v EU klesla o 1,1 procenta a v eurozóně o 1,6 procenta. Produkce energie, zboží krátkodobé spotřeby a kapitálového zboží se v EU snížila, výroba polotovarů a zboží dlouhodobé spotřeby však vzrostla. Největší byl propad výroby na Maltě, v Estonsku a Portugalsku. Naopak v Irsku výroba o 41,4 procenta vzrostla.



Evropa nyní zápolí s třetí vlnou koronavirové infekce a vlády v mnoha zemích zavedly další uzávěry či jiná omezující opatření. Únorový průzkum agentury Reuters ukázal, že ekonomika eurozóny je nyní zřejmě znovu v recesi. Za první čtvrtletí analytici očekávají pokles hrubého domácího produktu (HDP) o 0,8 procenta. Loni ekonomika eurozóny klesla o 6,6 procenta.



Ve čtvrtém čtvrtletí se ekonomika eurozóny ve srovnání s předchozím čtvrtletím snížila o 0,7 procenta a meziročně o 4,9 procenta. Ekonomika celé EU proti třetímu čtvrtletí klesla o 0,5 procenta a meziročně o 4,6 procenta. Na vině byla především nižší spotřeba domácností zapříčiněná protikoronavirovými opatřeními.