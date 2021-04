Průmyslová výroba v Německu v únoru překvapivě klesla, export vzrostl

Průmyslová výroba v Německu v únoru meziměsíčně klesla o 1,6 procenta. Export naopak o 0,9 procenta vzrostl, přispěl k tomu zejména růst vývozu do Číny. Vyplývá to z dnešních údajů spolkového statistického úřadu a ministerstva hospodářství. Pokles průmyslové produkce byl překvapením pro analytiky, kteří v anketě agentury Reuters předpovídali nárůst o 1,5 procenta.



Růst exportu byl zhruba v souladu s očekáváním analytiků, zpomalil však z lednových 1,6 procenta. Import se zvýšil o 3,6 procenta po lednovém poklesu o 3,5 procenta. Obchodní přebytek Německa se tak snížil na 19,1 miliardy eur (494 miliard Kč) z lednových 21,2 miliardy eur.



Pokles průmyslové výroby v únoru zpomalil ze dvou procent v předchozím měsíci. Čtvrteční údaje ministerstva hospodářství ukázaly, že růst zakázek německého průmyslu zrychlil na 1,2 procenta z lednových 0,8 procenta.



"Německé podniky těží ze silné zahraniční poptávky," uvedl analytik Thomas Gitzel ze společnosti VP Bank. "Ačkoli tu nyní máme určité komplikace, vyhlídky pro německý průmysl se zdají být dobré," dodal.



Výzkumný institut Ifo dnes oznámil, že jeho index výrobních očekávání v německém průmyslu se v březnu vyšplhal na 30,4 bodu, tedy na nejvyšší úroveň od roku 1991. V únoru činila hodnota indexu 21,5 bodu. "Knihy zakázek se plní," uvedl analytik Ifo Klaus Wohlrabe. "Zejména automobilový a elektrotechnický průmysl plánují výrazné zvýšení výroby," dodal.



"Německý průmysl teď nebrzdí nedostatek poptávky, ale spíše omezené dodávky surovin a součástek," upozornil Andreas Scheuerle z firmy Dekabank. Ve světě v poslední době panuje nedostatek čipů i některých dalších součástek, což narušuje například výrobu v automobilovém průmyslu, který je významnou součástí německého hospodářství.



Německo se nyní potýká i s poklesem obchodní výměny s Británií, který je důsledkem vystoupení země z Evropské unie. V únoru vykázal export z Německa do Británie meziroční pokles o 12,2 procenta, import se propadl dokonce o 26,9 procenta. Německo je největším obchodním partnerem Británie.



Německá ekonomika v loňském roce kvůli pandemii klesla o 4,9 procenta. Německá vláda v lednu předpověděla, že letos hrubý domácí produkt (HDP) vzroste o tři procenta. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.