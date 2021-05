Automobilky v mínusu, Ford -9,57 %

Čtvrteční obchodní seance v zámoří byla obohacena o noční kvartální výsledky velkých hráčů a zároveň i daty z americké ekonomiky.



HDP Spojených států v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostlo o 6,4 %, když odhad trhu činil +6,1 %. V loňském roce stouplo HDP ve stejném období o 4,3 %. Za vzkříšením tamější ekonomiky stojí spotřebitelé. Spotřeba se zvýšila o téměř 11 procent a dlouhodobá dokonce ještě více a to o 41,4 %. Tradiční čtvrteční nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti za předchozí týden klesly na 553 tisíc, odhad byl nastavený ještě o něco níže na 549 tisíc.



Výsledky od reportovala automobilka , a ačkoliv její zisk na akcii výrazně vzrostl a to více o jak 300 % na 0,89 centů na akcii a rovněž tržby překonaly odhady analytiků, tak dnešní seance se řadí k nejhorším za poslední rok a čtvrt. Důvodem je snížení výhledu kvůli nedostatku čipů, díky nimž by se mohla snížit produkce vozidel v následujících kvartálech, F -9,57 %. Zpráva se dotkla akcií více amerických automobilek, které budou nuceny omezit výrobu některých modelů, -3,38 %, TSLA -2,51 %.



Z technologických společností má za sebou report . Čistý zisk na akcii překonal konsensus trhu o 41 % a EPS tedy činilo 1,4 dolaru na akcii. zaznamenal nárůst poptávky po 5G telefonech a taktéž zvýšil plánovaný zpětný odkup akcií o 90 miliard dolarů. Bohužel i Applu se týká globální nedostatek čipů, před kterým varoval v reportu, AAPL -0,1 %. Naopak výrobce čipů dnes po výsledcích posílil o více jak 4 procenta. Jako v předchozích případech byl EPS lepší, konkrétně o 23 centů a rovněž tržby překonaly odhad analytiků.



Akcie společnosti jednoho z nejbohatších lidí planety Marka Zuckerberga, tedy posílily o téměř 8 procent. Čistý zisk na akcii rozmetal odhady analytiků o 1,03 USD. Díky digitální reklamě vzrostly i příjmy společnosti, FB +7,3 %.



Ze sledovaných komodit je jednoznačným vítězem ropa. Organizace OPEC+ očekává, že produkce ropy v červenci dosáhnou 2,95 miliardy barelů, což svědčí i o globálním oživení ekonomik. V letních měsících se odhaduje zvýšení poptávky po komoditě až na rekordních 101,5 miliónů barelů denně, WTI +1,7 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,7 % (34.062 b.), S&P 500 o 0,7 % (4.211 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,2 % (14.082 b.).