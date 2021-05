Nová pravidla WhatsAppu: Otevřená cesta vašich dat do Facebooku?

Komunikační aplikace WhatsApp začne od soboty uplatňovat nové podmínky použití. Máloco vzbudilo takovou pozornost, jako tato dlouho připravovaná změna. WhatsApp tvrdí, že nové podmínky nijak nesníží ochranu soukromí uživatelů a že k nim přistupuje zejména proto, aby mohl rozšířit nabídku, hlavně komunikaci s podniky. Experti na ochranu soukromí ale nabádají k opatrnosti a upozorňují, že WhatsApp bude mít možnost snáze shromažďovat údaje o uživatelích a dělit se o ně se svou mateřskou společností .



WhatsApp chtěl změny prosadit už v únoru, po vlně kritiky ale od záměru ustoupil a datum posunul na květen. Vysvětlil to tím, že chce dát uživatelům dostatek času na posouzení změn. Kritiky okamžitě využila konkurence - zejména komunikační platformy Signal, Telegram a iMessage - a poukázala na to, že WhatsApp sbírá mnohem více dat o svých uživatelích.



"Pro mě jako pro bezpečnostního experta je těžké uživatelům doporučovat, aby aplikaci přestali používat. Tato komunikační platforma udělala pro popularizaci bezpečného zasílání zpráv víc než kdokoliv jiný," napsal na webu Forbes analytik Zak Doffman, který patří k uznávaným expertům na bezpečnost v kybernetickém prostoru. "Jenomže ji převzal ten nejchamtivější stroj na světě zaměřený na sběr dat. A od začátku bylo jasné, že jednou přijde zúčtování," dodal s odkazem na to, že majitelem WhatsApp se stal - provozovatel stejnojmenné sociální sítě, kterou používá asi čtvrtina planety, respektive kolem dvou miliard lidí.



WhatsApp tvrdí, že jeho platforma je bezpečnější než ty konkurenční. "Ostatní aplikace tvrdí, že jsou lepší, protože znají méně informací než WhatsApp. My ale věříme, že lidé chtějí aplikace, které jsou spolehlivé a zároveň bezpečné, i když to znamená, že WhatsApp bude muset mít přístup k určitému omezenému objemu dat."



Podle Doffmana ale nemůže být ani řeč o tom, že jde jen o "určitý omezený objem dat", jak WhatsApp tvrdí. "Je to celý seznam dat, a všechna se týkají vaší identifikace," upozorňuje. "Nikdo nikdy neřekl, že Signal, iMessage nebo Telegram jsou nespolehlivé nebo méně bezpečné aplikace, protože o uživatelích shromažďují méně informací," dodává.



WhatsApp je služba zdarma. Její vlastník má tedy plné právo jasně říct, že sbírá ta či ona data, aby mohl uživatelům zasílat reklamní nabídky, které se pro ně nejvíce hodí. "Určitě ale nemá právo mlžit a odmítat transparentnost s odkazem na to, že je to nezbytná součást služeb poskytovaných zdarma," upozorňuje Doffman.



Nejnovější úpravy textu podmínek použití služby WhatsApp ukazují, že firma je ochotna k dalším ústupkům. V původním textu chystaných změn totiž uváděla, že kdo nepřijme nové podmínky do 15. května, tomu bude omezena funkčnost aplikace. Tato část ale později z textu zmizela. "V důsledku změn po 15. květnu nikomu účet WhatsApp nezrušíme ani mu neomezíme žádné funkce," uvádí nejnovější text. Hned dál ale WhatsApp jen vágně upozorňuje, že pokud uživatel změny nepřijme ani v dalších týdnech od nabytí jejich účinnosti, funkčnost účtu mu nakonec omezena bude.



Obavy o ochranu soukromí WhatsApp dosud podle expertů ustál hlavně proto, že vyzdvihl své renomé poskytovatele šifrované komunikace, zatímco otázky kolem sběru dat a jejích sdílení s Facebookem ignoroval. "Metadata - tedy data o vašich datech - mají téměř takovou moc jako data samotná," upozorňuje hlavní bezpečnostní expert společnosti Cyjax Ian Thornton-Trump.



Doffman se také podivuje nad tím, jaká je souvislost mezi tak rozsáhlým sběrem osobních údajů uživatelů a spolehlivostí či bezpečností aplikace. "Pamatujte si, že když je nějaký produkt zdarma, pak vy sami se stáváte produktem. Není na tom nic složitého."



Facebook má snahu svým zákazníkům z řad podnikatelských subjektů umožnit, aby mohli s klienty snáze komunikovat přes WhatsApp. Zdůrazňuje ale, že je to pouze možnost - pokud o ni uživatel aplikace WhatsApp nestojí, nemusí ji využívat. Pokud ji ale používat začne, pak může být komunikace mezi ním a obchodníkem uložena i mimo WhatsApp, a tedy mimo jeho šifrované systémy, kterými se WhatsApp tolik chlubí u soukromé komunikace.



Pokud uživatel na nové podmínky použití přistoupí, není se podle expertů čeho bát. Ale neochota aplikace WhatsApp omezit sběr dat o uživatelích je známkou toho, že WhatsApp jasně plní požadavky , svého majitele.



"Pro mnoho z nás je nereálné přestat WhatsApp úplně používat," připouští Doffman. "Ale u SMS zpráv to řada z nás udělala a je ironií, že jsme je nahradili právě aplikací WhatsApp. Je tedy vážně čas, abychom teď přestali používat WhatsApp? Tentokrát už ten čas možná opravdu nadešel."