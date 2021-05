Trhy dnes otevřou červené, Tesla ruší platby v bitcoinech

Včerejší data inflaci v USA otřásla řadou aktiv. ruší platby v bitcoinech kvůli obavám Elona Muska z jejich dopadu na životní prostředí. Napětí ohledně rybolovných práv mezi Británií a Francií nabralo nový směr. Futures na evropské indexy jsou dnes ráno pod nulou.

Futures na Euro Stoxx se pohybuje na -0,9 % stejně jako FTSE 100 a DAX lehce výše na -0,7 %.

se dnes obchoduje bez nároku na dividendu.

Obavy z inflace jsou již nějakou dobu v popředí zájmu investorů, ale tento týden ještě přitvrdilo. Včerejší data ukázala, že spotřebitelské ceny v USA poskočily nejvíce od roku 2009 a značně nad očekávání, což otřáslo řadou aktiv. Zda se cenové tlaky ukáží jen jako přechodné riziko, jak neustále tvrdí představitelé Fedu, je pro trhy i nadále ústřední otázkou. Stejně jako sázky na to, kdy by Fed mohl zvýšit sazby, a na to, jak dlouho může trvat, než se inflace ustálí.

Cena bitcoina se propadla poté, co generální ředitel společnosti Elon Musk uvedl, že ruší nákupy pomocí této kryptoměny. Jde tak o významný obrat tohoto klíčového zastánce digitálních aktiv. Musk jako důvod uvedl obavy z používání fosilních paliv pro těžbu bitcoinu a jeho transakce, což ale dává prostor k možnému přijímání plateb v zelenějších digitálních měnách. Akcie spojené s kryptoměnami v USA a v Asii rovněž klesly. Expert na kryptoměny ze společnosti Ark Investment Management věří, že bitcoin je dlouhodobě příležitostí za několik bilionů dolarů.

Vláda Velké Británie byla vyzvána k urychlení očkování v oblastech, kde počet případů roste, a to před dalším uvolněním omezení proti Covid-19 příští týden. Mezitím americké regulační orgány schválily použití vakcíny Pfizer-BioNTech pro dospívající, Velká Británie přehodnocuje svůj plán nákupu léků s protilátkami od a Norsko odstranilo vakcíny od Astry ze svého programu. Ještě znepokojivější je, že Brazílii dochází ingredience na vakcíny Astra a Sinovac, zatímco Jihoafrická republika zaznamenala prudký nárůst v případech Covid, ačkoli úředníci tvrdí, že o třetí vlnu nejde. A nový zvláštní vyslanec Světové zdravotnické organizace varoval, že to nejhorší ještě neskončilo a že posun v bohatých zemích zakrývá problémy jinde.

Napětí v oblasti rybolovných práv nabralo nový směr. Francie hrozí zadržením přístupu Britů na finanční trhy Evropské unie, dokud nebude vyřešena otázka rybolovu. Také v evropské politické agendě italský premiér Mario Draghi uvedl, že Evropská unie musí zmírnit svá fiskální pravidla, aby umožnila další investice, které pomohou unii se zotavit. A EU uvedla, že Rusko se postupně pokouší absorbovat části Ukrajiny a připravuje půdu pro další napětí na této frontě.