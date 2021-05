Tesla ruší platby v bitcoinech. Musk je znepokojen dopadem jejich těžby na životní prostředí

Výrobce elektromobilů přestane přijímat platby za auta v digitální měně bitcoin. Rozhodnutí na twitteru oznámil zakladatel Tesly Elon Musk. Důvodem jsou ohledy na životní prostředí. Bitcoin na rozhodnutí zareagoval propadem o přibližně pět procent, uvádí AP.



"Jsme znepokojeni stále častějším využíváním fosilních paliv pro těžbu bitcoinů a transakcí s nimi, zejména uhlí, které má nejvyšší emise ze všech paliv," uvedl Musk na twitteru. "Kryptoměna je dobrý nápad na mnoha úrovních a věříme, že má slibnou budoucnost. Ta však nemůže přijít, pokud je to na úkor životního prostředí," dodal Musk.

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2021

Zakladatel Tesly upřesnil, že společnost nemá v plánu žádné bitcoiny prodávat a začne je opět užívat, jakmile bude mít jejich těžba menší dopad na životní prostředí.Cena bitcoinu po Muskově tweetu klesla o přibližně pět procent na 51.847 dolarů (téměř 1,1 milionu Kč). skončila den s poklesem o 4,4 procenta, uvádí AP.

Zdroj: CoinMarketCap



Když Elon Musk v únoru oznámil, že investovala do bitcoinů 1,5 miliardy dolarů (33,3 miliardy Kč) a že začne bitcoiny přijímat jako platidlo, kurz této nejznámější kryptoměny prudce posílil.Od března se elektromobily daly za bitcoiny pořídit ve Spojených státech, další země měly následovat.



Bitcoiny pro své fungování potřebují počítače a ty zase elektřinu. Počet počítačů a objem energie, které bitcoiny vyžadují, stále roste, a s tím stoupá i uhlíková stopa digitální měny.

Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.