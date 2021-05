Guru stock-pickingu radí "ETF na SPX". Co dalšího vzkazuje Buffett nováčkům?

Vybírání jednotlivých akciových titulů vypadá jako jednoduchá hra, úspěch přitom ale není vůbec jistý, varuje nováčky na akciových trzích Warren Buffett, věhlasný americký investor, miliardář a filantrop. Co by tedy americká investiční legenda poradila těm, kdo během posledního roku vstoupili na akciové trhy a dívají se, kam vložit svoje peníze? Jsou to obecně americké korporace a konkrétně indexový fond na index S&P 500.

„Jsme si sebou dnes stejně jistí, jako si byla Wall Street jistá sama sebou v roce 1989. Svět se však může změnit velice, velice dramatickým způsobem,“ prohlásil legendární investor na nedávné valné hromadě své investiční společnosti . Na výběru jednotlivých akcií je ale nakonec mnohem víc než jenom přemýšlet nad tím, co „bude v budoucnosti oním zázračným odvětvím“.

Úspěch při vybírání jednotlivých akciových titulů totiž není zaručen a Buffett pro ilustraci ukázal seznam 20 firem s největší tržní kapitalizací k letošnímu březnu. Čítal kolosy jako , Saudi Aramco, , , Alphabet nebo a Buffett se pak obecenstva zeptal, zda dokáže předpovědět, jaké firmy na něm budou za 30 let. Pak ukázal seznam dvacítky firem s největší tržní kapitalizací v roce 1989. Byly tam japonské firmy, , , a . Ze současné první dvacítky ani jediná.

„Byl bych rád, aby především nově příchozí na akciový trh trošku přemýšleli, než si vyzkouší udělat denně svých 30 nebo 40 obchodů, aby vydělali na tom, co vypadá jako velice jednoduchá hra,“ prohlásil.

Vybírání jednotlivých akcií není podle něj pro všechny a Buffett místo toho navrhl něco jiného, totiž investovat do nízkonákladových indexových fondů. „Doporučuji indexový fond na S&P 500,“ prohlásil o fondu, který drží 500 největších akciových společností v USA.

I tuto radu doprovodil příkladem, konkrétně líčením situace na automobilovém trhu počátkem minulého století. „Bylo na něm minimálně 2000 firem, které vstoupily do automobilového byznysu, protože měl jasně před sebou neuvěřitelnou budoucnost,“ prohlásil. „V roce 2009 z nich zbyly jenom tři, z toho dvě zbankrotovaly.“

Je to podle něj také úžasný argument ve prospěch indexových fondů. „Kdybyste měli prostě jen diverzifikovanou skupinu akcií, amerických akcií, což by bylo mojí preferencí, a drželi po dobu 30 let.“

To je také prý důvod, proč nařídil správcům svého majetku, aby investovali 90 % jeho peněz do S&P 500 a jenom 10 % do amerických státních dluhopisů pro jeho ženu, až Buffett jednoho dne zemře. Buffettův majetek podle žebříčku sestavovaným agenturou Bloomberg činí 104 miliard dolarů, proslulý investor v něm zaujímá osmou příčku. Jeho majetek by byl ale větší, kdyby v roce 2006 nezačal postupovat své akcie v Berkshire charitativním organizacím, například Nadaci Billa a Melindy Gatesových

„Prostě si myslím, že to nejlepší, co udělat, je koupit 90 % v S&P 500 indexovém fondu,“ prohlásil 90letý investor, nazývaný pro svoje úspěchy na poli investování také „Věštec z Omahy“.

„Ukázalo se, že americké korporace jsou skvělé místo, kam lidé mohou vložit svoje peníze, také jsou ale děsivým herním žetonem,“ podotkl se zmínkou o „největším nárůstu“ počtu gamblerů, který za poslední rok začal dělat do trhu s akciemi.

Zdroje: CNBC, ČTK