Řetězec Pepco míří na varšavskou burzu, upisovací cena akcie je 40 zlotých

Na burze ve Varšavě se zhruba za dva týdny začne obchodovat s akciemi společnosti Pepco, která provozuje síť obchodů i v České republice. Akcie se v primární veřejné nabídce (IPO) budou prodávat v ceně 40 zlotých za kus, což celý podnik ohodnocuje zhruba na 23 miliard zlotých (více než 129 miliard Kč). Půjde tak o největší emisi akcií na varšavské burze od začátku letošního roku, uvedla dnes agentura Reuters.



Vlastníkem řetězce Pepco je jihoafrický konglomerát Steinhoff, který na burzu ve Varšavě uvede pouze menší část svého podílu. Stanovená cena akcií je ve spodní části předběžného pásma 38 až 46 zlotých. Zájem o akcie ale byl i při ceně 40 zlotých více než pětkrát vyšší, než kolik akcií Steinhoff nabízí, řekl agentuře Reuters informovaný zdroj.



Vstup akcií Pepco znamená další vzpruhu pro varšavskou burzu, na kterou už letos přišlo několik firem. Podnik jí dal přednost před burzou v Londýně, protože Polsko je pro řetězec Pepco největším trhem. Naproti tomu polská společnost InPost se varšavské burze vyhnula a své akcie přihlásila k obchodování na burze v Amsterodamu.



Pepco v Británii vlastní řetězec obchodů Poundland a v dalších evropských zemích pak značky PEPCO a Dealz. Své zboží Pepco nabízí z více než 3200 obchodů v 16 zemích a jejím šéfem je Andy Bond, který vedl britský řetězec Asda.



Steinhoff, který se stále potýká s dopady účetního skandálu z roku 2017, prodal 102,3 milionu akcií Pepco. Znamená to pro něj hrubý výnos 4,1 miliardy zlotých (23,1 miliardy Kč). Primární emise akcií Pepco znamená, že podíl Steinhoffu ve firmě klesne na 78,9 procenta za předpokladu, že se upíšou všechny nabízené akcie plus nadlimitních až 12 milionů akcií v případě vysokého zájmu.



Řetězec Pepco, který neprodává on-line, plánuje do pěti až sedmi let ztrojnásobit počet obchodů a dosáhnout základního zisku více než jedné miliardy eur (asi 25,5 miliardy Kč).



Šéf společnosti Pepco Andy Bond v primární veřejné nabídce prodal 847.436 akcií, což pro něj znamená výnos kolem 7,5 milionu eur (téměř 192 milionů Kč). Stále mu zůstává více než 3,7 milionu akcií, jejichž hodnota se podle upisovací ceny pohybuje kolem 33 milionů eur (přes 842 milionů Kč).



S akciemi Pepco se na burze ve Varšavě začne podle nynějších plánů obchodovat 26. května.