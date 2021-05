Fidelity: Sledujte inflaci na službách, v příštích měsících významně ovlivní cenovou hladinu v USA

Růst cen služeb v USA od roku 2011 vysoce převyšoval růst cen zboží. Až do loňského prosince. S ohledem na dubnový růst americké inflace Fidelity upozorňuje, že v následujících měsících může mít jakýkoli další růst inflace ve službách významné důsledky pro celkovou cenovou hladinu v USA.

Spotřebitelské ceny v USA rostou nejrychlejším tempem za posledních 13 let v důsledku nižší srovnávací základny, rostoucích cen energií a opětovného otevírání ekonomiky.

Index spotřebitelských cen (CPI) v USA se v dubnu meziročně zvýšil o 4,2 %, což představuje největší skok od roku 2008. Ačkoli část tohoto růstu lze vysvětlit nižší srovnávací základnou a rostoucími cenami energií, jádrový index, který nezahrnuje potraviny a energie, přesto meziročně vzrostl o 3 %.

Graf 1: Vývoj CPI základního zboží a služeb v USA

Inflace u zboží roste, ale pozor na služby

Zvláště silný růst zaznamenaly kategorie související s opětovným otevřením americké ekonomiky v kontextu odeznívající pandemie. Ceny základního zboží se v dubnu meziročně zvýšily o 4,4 %, a to především díky cenám ojetých osobních a nákladních automobilů, které expandovaly o 21 %. Jádrová inflace ve službách se rovněž meziročně zvýšila na 2,5 %, k čemuž přispěly ceny hotelů a letenek.

„Růst cen zboží bude pravděpodobně přechodný, protože problémy v dodavatelských řetězcích odeznívají. Domníváme se, že klíčovou oblastí, kterou je třeba sledovat, je inflace ve službách, která až do března klesala,“ vysvětluje Timothy Foster, Portfolio Manager ve Fidelity International.

Rychlé otevírání ekonomik zvyšuje inflaci

Vzhledem k tomu, že dovolené a kadeřnické služby byly doposud z velké části omezeny a byl vyžadován sociální distanc, inflace ve službách klesala. To je v protikladu s desetiletím před pandemií. Jádrový index spotřebitelských cen služeb vzrostl za posledních deset let (do února 2020) meziročně v průměru o 2,4 %, zatímco jádrová inflace u zboží činila pouhých 0,1 %.

Ačkoli na jaře 2020 došlo k deflaci jak u zboží, tak u služeb, ceny zboží se rychle zotavily, protože lidé nakupovali online a omezení dodavatelských řetězců a kapacit tlačily na růst cen surovin. V prosinci loňského roku inflace u zboží poprvé od roku 2011 zastínila inflaci u služeb. Přestože inflace u zboží zůstává výrazně vyšší, zdá se, že inflace u služeb nyní nabírá obrátky.

Oživení služeb by mělo být trvalé

„Očekáváme, že inflace ve službách bude méně volatilní a trvalejší, protože rekordní úroveň osobních úspor a oživení ekonomiky znamená, že domácnosti mohou utrácet za dovolené a stravování. To by mělo vést k trvalejšímu růstu cen než koncentrovaný „výbuch“ inflace u zboží. Vysoké nákupní ceny nemovitostí by měly podpořit také ceny nájmů, které tvoří zhruba polovinu jádrového indexu spotřebitelských cen služeb,“ doplňuje Ben Deane, Associate Investment Director ve Fidelity International.

Jádrové služby tvoří 59 % indexu spotřebitelských cen. To je mnohem vyšší podíl než u jádrového zboží, které tvoří pouze pětinu inflačního koše. To znamená, že jakýkoli další růst inflace ve službách by mohl mít v následujících měsících významné důsledky pro celkovou cenovou hladinu v USA.

Zdroj: Fidelity International