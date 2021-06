Wizz Air je kvůli pandemii ve ztrátě a nevylučuje další. Jeji šéf kritizuje EU

Maďarská nízkonákladová letecká společnost Wizz Air se v uplynulém finančním roce kvůli negativním dopadům pandemie propadla do ztráty 576 milionů eur (téměř 15 miliard Kč). Navíc nevylučuje, že bude ztrátová i v nynějším finančním roce, uvedla dnes ve své výsledkové zprávě. Její šéf také kritizoval postup Evropské unie vůči přeletům nad Běloruskem v souvislosti s nedávným incidentem. V předchozím finančním roce měla firma zisk 281 milionů eur.



Tržby společnosti se ve finančním roce 2021, který skončil 31. března, propadly o 73 procent na 739 milionů eur. "Byl to pravděpodobně jeden z nejobtížnějších roků pro odvětví letecké dopravy," uvedl šéf aerolinek József Váradi. Dodal, že pokud nedojde k urychlenému a trvalému odstranění covidových restrikcí, počítá Wizz Air se ztrátou ti v nynějším finančním roce.



Šéf aerolinek doufá, že evropské vlády postoupí ve snaze mít jasná pravidla pro cestování po pandemii a že bude brzy jasno i ve využívání takzvaných covidových pasů. Ta dosavadní pravidla byla podle něj nesourodá a Váradi je označil za promeškanou příležitost. "Byl bych očekával, že Evropská unie zakročí a zkoordinuje to," řekl agentuře Reuters. "Z Evropy už se ale stala zoologická zahrada - každá země je jiná."



Váradi rovněž kritizoval evropské vlády za omezování letů přes Bělorusko v reakci na vynucené přistání letadla irských aerolinek Ryanair na lince z Atén do Vilniusu. Letadlo muselo přistát v Minsku, kde úřady zadržely opozičního novináře. "Nemyslím si, že je to správná reakce," řekl Váradi agentuře Reuters. "Nemyslím si, že by se letecká přeprava měla využívat jako nástroj pro politické sankce," dodal. Takový postup dělá podle něj z letecké dopravy "hračku politiky".

Foto: Wizz Air