Chystá se mix čísel o trhu práce, přináší nervozitu

Čínský index nákupních manažerů ze sektoru služeb zaostal za odhady, když se v květnu překvapivě zhoršil. Naproti tomu ovšem podle zpráv prezident Biden hodlá poupravit americký zákaz investic do firem, které jsou nějak napojeny na čínskou armádu a trh si slibuje mírnější znění, poté co ten původní zkoumá soud. Co se týče posledních komentářů z Fedu, převládá známá rétorika, přesto se však občas objevují výzvy k začátku debaty o zmírnění měnové podpory, které náladě na trzích moc nepřidávají.

Dnes se do hry zapojí nová data ze zámoří. Report ADP naznačí sílu nabírání nových zaměstnanců ve firemním sektoru za květen. Číslo by to mělo být opět celkem pěkné, jenže je otázka, jak moc mu věřit. Naposledy po poměrně vysokém ADP následovalo velké zklamání v podobě oficiálních vládních čísel o zaměstnanosti. Navíc poslední průzkum ISM ukázal, že třeba v průmyslu se v květnu prakticky nenabíralo. Důležité tak bude sledovat, jak si stály služby, což ukáže příslušný index z tohoto sektoru v 16 hodin. Aby toho nebylo málo, k indikacím z trhu práce se přidá pravidelná týdenní zpráva o žádostech o dávky v nezaměstnanosti. Těch setrvale ubývá, u čehož zřejmě ještě nějaký čas zůstane.

Tržní hráči tak před zítřkem obdrží mix informací, ze kterých se budou snažit vyčíst, jestli je trh práce stále poměrně uvolněný a může pokračovat v dynamickém zlepšování, nebo zda naopak sílí nesoulad mezi nabídkou a poptávkou působící na faktické utažení trhu. Jde o rozdíl, jež má značně odlišné dopady na výhled měnové politiky, proto mohou dnešní i zítřejší čísla přinést na trh nervozitu.

Evropské akciové indexy, stejně jako americké futures, se dnes ráno nacházejí v záporu. Většinou jde o mírné ztráty, ale třeba pokles o 0,7 pct v Londýně je už citelný. Dluhopisové výnosy se lehce zvedají, ale ani nedorovnávají včerejší pokles. Eurodolar se vydává znovu směrem dolů a obchoduje se na 1,2185. Komodity si připisují spíše skromnější zisky.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4716 0.0192 25.4926 25.4460 CZK/USD 20.9015 0.2326 20.9265 20.8410 HUF/EUR 346.5232 -0.1637 346.9200 346.1157 PLN/EUR 4.4623 0.0713 4.4679 4.4547

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7919 -0.0127 7.8026 7.7864 JPY/EUR 133.7960 0.0004 133.8870 133.7443 JPY/USD 109.7910 0.2049 109.8410 109.5665

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8601 -0.1712 0.8621 0.8599 CHF/EUR 1.0965 -0.0017 1.0979 1.0958 NOK/EUR 10.1460 -0.0108 10.1485 10.1213 SEK/EUR 10.0980 -0.2156 10.1193 10.0855 USD/EUR 1.2187 -0.1961 1.2214 1.2179

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2937 0.2587 1.2958 1.2895 CAD/USD 1.2063 0.2335 1.2069 1.2029