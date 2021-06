Série dat z USA. Vyšší výrobní inflace ani maloobchod na trhy dojem neudělaly

Série nových čísel z americké ekonomiky vyznívá smíšeně a na finanční trhy velký dojem nedělá. Maloobchod není tak špatný, jak to vypadá. Výrobní inflace je vyšší, ale přichází až po důležitější inflaci spotřebitelské. A signály z průmyslu nejsou tak špatné, aby to někoho vystrašilo.

Maloobchodní tržby se za květen snížily o 1,3 procenta, zatímco se čekal pokles jen o 0,7 pct. Po očištění o prodeje dopravních prostředků a pohonných hmot vychází na květen 0,8procentní snížení namísto očekávané stagnace. Nakonec to ale není tak špatný výsledek. Údaje za poslední dva měsíce byly revidovány podstatně nahoru, takže se zvedl srovnávací základ. Duben, který nejprve zklamal, už po revizi vypadá lépe a i pohled na druhý kvartál je nyní lepší než po předběžné dubnové zprávě. Maloobchod je oproti 1Q zatím o 6,3 pct, respektive po očištění o ceny o 4,6 pct větší, což dává příznivý obrázek o expanzi spotřebitelské poptávky. Meziročně jsou maloobchodní tržby vyšší o 28 procent, bez aut a benzínu pak o 24. Tato čísla jsou samozřejmě hodně zkreslena velkými fluktuacemi v obchodě během loňských uzávěr.





Výrobní ceny míří vzhůru a za květen to bylo znovu rychleji, než se čekalo. PPI stoupl o 0,8 pct, jádrový index pak o 0,7. V obou případech jde o čísla nad tržními odhady, které byly nastaveny na 0,5 procenta. Značné zdražení registrují obě nejádrové položky - potraviny a energie. Výrazně šly nahoru ceny neželezných kovů a stouply také ceny masa, aut, dopravy a širokého spektra služeb zejména v obchodě. Meziroční inflace ve výrobních cenách se zvedla na 6,6 pct, jádrová na 4,8 pct.





Nakonec jsou tu ještě data z průmyslu. Samotná výroba za květen stoupla o 0,8 pct, sice těsně nad odhady, ale zase po citelné negativní revizi dubna, takže to příliš dobrá zpráva není. Průzkum červnové aktivity v oblasti působnosti newyorského Fedu naznačil, že dochází ke zpomalování. Pokles indexu na 17,4 pct z 24,3 však stále vypovídá o slušné dynamice. Co je příznivé, průzkum ukazuje mírné polevování inflačních tlaků. Jakkoli jsou stále vysoko a je to jen první vlaštovka, obrat dává šanci na příznivější cenové statistiky za měsíc a podporuje tezi přechodně zvýšené inflace.

Co nyní finanční trhy nejvíce zajímá, je budoucí politika Fedu. Z nové série makrodat přitom nevyplývá, že by bylo třeba očekávání nějak měnit. Vyšší růst cen je známá věc, která Fed nepřiměje k dřívější akci. V průzkumu z New Yorku navíc dostává drobnou podporu pro svůj předpoklad o přechodné inflaci. Se silou spotřebitelské poptávky může být Fed o něco spokojenější než po dubnu, ale zásadní pro něj bude stejně trh práce, na kterém stále spatřuje řadu nedostatků. Co se týče průběhu hospodářského oživení, data zvolna potvrzují, že jsme tu nejlepší dynamiku pravděpodobně už viděli. Optimistická očekávání pro následující roky mohou dál trochu klesat, ale není důvod k velkému přehodnocování, které by na trhy mělo zásadní vliv.