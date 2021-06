Jsem pro zvýšení sazeb v červnu, říká centrální bankéř Holub. Nevidí důvody, proč jej odkládat

Tyhle příspěvky o koruně za a i nad 30 se tu čtu už řadu měsíců a mezitím koruna samozřejmě dál posiluje a to poměrně slušně a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo obrátit. Ono logicky, nejde o ekonomické jevy jen u nás, covid je celosvětový problém a hodnoty měn jsou vyjádřeny v závislosti na těch měnách ostatních. Jinými slovy, koruna dál bude posilovat, podobně jako takovou tendenci má zlotý nebo HUF, pokud nebudou zasahovat centrální banky v neprospěch. A u nás se ČNB vyjadřuje nyní a to opakovaně ve prospěch posílení CZK. Kdybyste v době coronavirového peaku, když jsem tu opakovaně radil spekulovat na růst koruny, investoval jako já, tak jste také mohl mít vyděláno. Byla to víceméně sázka na jistotu.

PetMa