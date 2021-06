Skupina UDI spustí dobrovolný odkup akcií UDI CEE z trhu START pražské burzy. Nabídne 560 korun za akcii

Urban Developers and Investors, s.r.o. nabízí odkup neomezeného počtu akcií UDI CEE, obchodovaných na trhu START pražské burzy, za cenu 560,- Kč za akcii. Odkup začne v pondělí 21. června a potrvá do 2. srpna 2021. Akcie budou odkupovány v rámci standardního obchodování na trhu START. Důvodem odkupu je podle vyjádření firmy možnost realizace kapitálového výnosu investorů v původně plánovaném termínu před dokončením obou projektů a volné zdroje na straně Urban Developers and Investors, s.r.o. Transakce je tedy podána jako úspěšná divestice z trhu START. Vzhledem k tomu, že by se jednalo o prodej akcií před tzv. daňovým testem, podléhal by výnos 15% zdanění.

Investoři, kteří se rozhodnou nevyužít nabízeného odkupu akcií ze strany UDI Group, by měli dle vyjádření společnosti toto rozhodnutí zvážit i s ohledem na hrozbu úplného stažení akcií z trhu START. Skupina UDI s velkou pravděpodobností nebude pokračovat ve financování skrze nové emise akcií UDI CEE a.s. Logickým krokem po ukončení odkupu je tak delisting čili ukončení obchodování dané emise akcií na trhu START.

„S ohledem na výše uvedené skutečnosti a předpoklady vnímáme nabídku UDI Group na odkup akcií na ceně 560 CZK jako nejvýhodnější a nejméně rizikovou variantu, o které mohou za aktuální tržní situace investoři přemýšlet. Současnou hodnotu projektů na 1 akcii odhadujeme na 514 CZK. Odkup akcií tak přináší investorům okamžitý cenový upside 8,94 %,“ stojí v analytické zprávě STARTEEPO o UDI CEE.

UDI CEE developuje 2 projekty, a to výstavbu logistického parku v Ostředku a rezidenčního bydlení Kurir v Bělehradě. Jak stojí v analytické zprávě z 10. června, v současnosti má projekt logistického parku v Ostředku vydáno platné stavební povolení a již probíhá výstavba parku. Podařilo se také pronajmout část prostor a probíhají jednání s dalšími potenciálními zájemci o pronájem.

U bělehradského projektu Kurir v současnosti probíhá projednávání stavebního povolení a povolení k demolicím stávajících objektů bývalého brownfieldu. Předpoklad pro zahájení stavebních prací je znovu posunut kvůli průtahům povolovacích řízení v Srbsku na Q4 2021. Zpoždění výstavby projektu tak již představuje 2 roky. Finalizace projektu a prodej bytových jednotek klientům je plánován na konec roku 2023 a to bylo podle zprávy důvodem, proč UDI během letošní prezentace na dni START Day oznámila svůj záměr odložit výplatu dividendy o 1 rok, kterou původně avizovala na první polovinu roku 2021.

"Vlivem růstu cen na trzích, kde UDI CEE a.s. působí, vzrostla očekávaná exit value na 1 akcii z našich původních 529 CZK na 602 CZK (+13,7 %). Výstavba projektů se však významně zpozdila (dominantní je negativní vliv COVID-19) a z exitu během Q2 2021 je nyní očekávaný exit až během Q4 2023 (+30 měsíců). Současná cena akcie UDI na trhu START, která činí 525 CZK tak dává prostor k dalšímu zhodnocení maximálně," uvádí STARTEEPO v analytické zprávě. " Nejvýhodnější pro investory z pohledu p.a. výnosu se zdá kombinace nákupu během IPO za 440 CZK a využití prodeje během nabízeného odkupu za 560 CZK. Vzhledem k poměrně vzdálenému exitu (posun až do Q4/2023) p.a. výnos klesá na 6,47 %," dovozuje STARTEEPO.

Zdroj: Analytická zpráva STARTEEPO o akcii UDI CEE, vydaná 10. června 2021

S akciemi UDI CEE se obchoduje na trhu START od května 2019. Historie UDI Group sahá do roku 1991, kdy vznikla stavební společnost Mera. Současný název nese od roku 2007. Kromě České republiky působí také v Polsku, Maďarsku a Srbsku a zvažuje i další možnosti expanze ve středoevropském regionu. Staví byty, kancelářské projekty i průmyslové areály.