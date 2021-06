Akciím se odpoledne slušně daří i bez zásadních impulsů

Pro akcie je dnešek ve znamení růstu. Sice mají lehce navrch sektory charakterem spíše růstové, ale špatně si nevedou ani ty, jež představují sázku na cyklus. Výnosy dluhopisů v USA klesly zpět na včerejší úroveň a jsou tak prakticky beze změny. V Evropě převládá na výnosech pokles, což ovšem do rotací na akciovém trhu zdaleka tolik nepromlouvá.

V čele růstu kráčí technologie spolu s příbuzným komunikačním sektorem, následují banky. Evropské indexy si v řadě případů připisují přes procento, nejvíce tentokrát IBEX a CAC40. Amerika trochu zaostává, když Nasdaq stoupá o 0,8 pct a S&P 500 přidává 0,6 pct.

John Williams z Fedu v dalším ze svých komentářů odhadl, že se inflace vrátí na 2 procenta v příštím roce, přičemž k její změně dojde zhruba během příštích šesti měsíců. Zároveň varoval, že cesta k plnému ozdravení ekonomiky může být kostrbatá. Takový komentář trhu úplně nenapoví, jak upravit představy o úrokových sazbách. Jejich vývoj má být řízený daty.

A když jsme u nich, nová čísla z Německa dopadla dobře, když index Ifo překonal svým růstem odhady. Naproti tomu ze zámoří chodila vesměs slabší čísla. To se týká žádostí o dávky v nezaměstnanosti, které sice nepatrně klesly, ale podruhé v řadě překvapily vyšší hodnotou. Zároveň na očekávání nedosáhly objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, kde ale výsledný dojem určitě vylepší vzestupná revize minulého měsíce. Finální úprava HDP za 1Q míru růstu už nijak nezměnila. Zmíněná čísla určitě nejsou tím, co by dnes na trhy vlilo nový optimismus.

Pro eurodolar zůstává platná úroveň 1,1930 i po menších výkyvech v průběhu dne. Koruna i přes optimismus, který sledujeme na akciových trzích, koriguje nedávné zisky a proti euru se stahuje nad 25,45. Komodity jsou na tom dnes smíšeně.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:39 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4614 0.3469 25.4737 25.3403 CZK/USD 21.3450 0.3385 21.3535 21.2255 HUF/EUR 351.6523 -1.8160 351.8400 348.9976 PLN/EUR 4.5258 0.0304 4.5335 4.5166

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7201 -0.0225 7.7352 7.7145 JPY/EUR 132.2790 0.1826 132.4420 132.1129 JPY/USD 110.8840 2.0405 111.0290 110.6940

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8578 0.4207 0.8594 0.8534 CHF/EUR 1.0961 0.0796 1.0980 1.0958 NOK/EUR 10.1585 -0.2444 10.2010 10.1075 SEK/EUR 10.1021 -0.2228 10.1815 10.1007 USD/EUR 1.1930 0.0239 1.1958 1.1920

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3194 -0.0528 1.3219 1.3172 CAD/USD 1.2332 0.1987 1.2343 1.2283