Rozbřesk: Koruna se vrací pod 25,50 k euru, dolar sílí a tématem pro trhy americký trh práce

Na globálních trzích bude klíčovou událostí tohoto týdne bezesporu páteční výsledek červnových čísel z trhu práce. Bude to před začínajícími prázdninami nejčerstvější připomenutí současného stavu největší globální ekonomiky.



Trhy očekávají přírůstek pracovních míst okolo 700 tisíc pracovníků. To je na jednu stranu z historického pohledu vysoce nadprůměrný výsledek, na druhou stranu po něm stále zůstane nezaplněná mezera v zaměstnanosti - oproti počátku roku 2020 je zaměstnanost v USA stále nižší o více než 7 milionů pracovníků. To se však může začít ke konci roku uzavírat opět rychleji, a to ve chvíli, kdy definitivně přestanou Američanům bez práce chodit mimořádné vládní finanční injekce.



Ostatně i z průzkumů mezi spotřebiteli vyplývá, že převládají velice optimistická očekávání ohledně tvorby nových pracovních míst v následujících šesti měsících. Současně s tím se zdá, že v některých odvětvích mají zaměstnavatelé problém se sháněním nové pracovní síly. Podle posledního průzkumu Conference Board má problémy se sháněním zaměstnanců přes skoro 80 % dotázaných podniků. I proto bude klíčové sledovat, zda v důsledku toho neporostou mzdově-inflační tlaky (meziroční tempo růstu mezd v květnu dosáhlo 2 %).



S tím trhy ani Fed v tuto chvíli nepočítají a byla by to “trhlina na kráse” pro současnou komunikaci amerických centrálních bankéřů. Ti se snaží jednotně současnou vysoko-inflační epizodu odbývat jako dočasný fenomén.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se vrátila pod 25,50 EUR/CZK a veze se na vlně pokračujícího příznivého sentimentu na globálních akciových trzích. Na druhou stranu vyčkávání před payrolls nahrává na globální scéně lehce dolaru, a to nemusí být pro některé rozvíjející se trhy výrazně příznivá zpráva.



Zahraniční forex

Volatilita eurodolaru byla včera minimální, přestože na trh dorazilo i několik zajímavých komentářů ze strany vedení Fedu. Zároveň deník Wall Street Journal vyrukoval s článkem, ve kterém upozorňuje, že rétorika Fedu naznačuje, že rostoucí ceny nemovitostí mohou centrální banku přimět k tomu, aby utlumila nákupy hypotečních dluhopisů (aktuálně 40 mld. USD měsíčně).

Dnes si eurodolarový trh může zkrátit čekání na americká data z trhu práce analýzou německé či španělské (resp. i belgické) inflace za měsíc červen.



Akcie

Indexy S&P 500 a Nasdaq včera opět překonaly svá historická maxima. Nárůst v technologických titulech zvedá celý index S&P a to i přes propad sektoru energetiky. Očekávané zvýšení produkce o 800 000 barelů denně od července zvyšuje cenu ropy o 2 % a energetický sektor na to reagoval více než 3% propadem. Z technologií se včera dařilo klasickým jménům jako Apple (+1,3 %), Microsoft (+1,4 %), Amazon (+1,3 %) nebo Facebook (+4,2 %). Nejvíce ale zářila společnost Nvidia, která poskočila o úctyhodných 5 %. Naopak se nedařilo Boeingu, který odepsal 3,4 %.