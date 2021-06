O akcie čínské Didi je v USA zájem, firma získala víc, než čekala

Čínská společnost Didi Global dnes informovala, že získala z primární veřejné nabídky akcií (IPO) v New Yorku 4,4 miliardy dolarů (94,3 miliardy Kč). Je to víc, než předpokládala a znamená to největší prodej akcií čínské firmy na burze v USA od roku 2014. Didi je největším provozovatelem alternativní taxislužby v Číně, s jejími akciemi se dnes začíná obchodovat na burze NYSE.



Díky značnému zájmu firma stanovila cenu akcií na horním konci předběžného pásma a zvýšila i počet prodávaných akcií. Ty v USA nabízí ve formě poukázek ADS, které nahrazují kmenové akcie. Management plánoval, že prodá 288 milionů ADS, nakonec jich ale prodal 317 milionů v ceně 14 dolarů za kus. Hodnota celého podniku se tak pohybuje kolem 73 miliard dolarů (1,6 bilionu Kč), pokud se vezmou v úvahu všechny emitované cenné papíry.



K rozhodnutí zvýšit objem emise firmu přiměl několikanásobně vyšší zájem o nabízené akcie, řekl obeznámený zdroj agentuře Reuters.



Primární veřejná nabídka akcií firmy Didi je konzervativnější ve srovnání s jejím původním záměrem dosáhnout hodnoty až 100 miliard dolarů. Firma zamýšlený objem snížila po schůzkách s investory před zahájením nabídky. Záměr dosáhnout tak vysokého ohodnocení u investorů narazil kvůli obavám, že budoucí růst by mohla brzdit větší regulace sektoru. Reuters také už dříve s odkazem na zdroje uvedl, že firma je terčem antimonopolního vyšetřování, což nejistotu ještě zvýšilo. Firma reagovala tím, že nebude komentovat "nepodložené spekulace od nejmenovaného zdroje".



Zatím největší primární veřejná nabídka akcií čínské firmy v USA je z roku 2014, kdy na burzu v New Yorku vstoupila internetová společnost Alibaba. Ta prodejem akcií získala kolem 25 miliard dolarů.



Letošní rok je z hlediska IPO velmi bohatý, firmy se snaží využít příznivé situace na trzích a obecného zájmu o akcie. Hlavní akciové indexy ve Spojených státech jsou blízko rekordů a podobná situace panuje i na mnoha dalších trzích ve světě. Ne všechny emise jsou ale úspěšné.



"Rozkolísané prostředí primárních veřejných nabídek přispělo ke snížení ceny (akcií Didi), takže to ohodnocení teď vypadá atraktivně," poznamenal nezávislý analytik Douglas Kim, jenž píše pro server Smartkarma. Didi může díky vysokému zájmu prodat ještě dalších 43,2 milionu akcií v rámci nadlimitní opce.



Společnost Didi byla založena v roce 2012, u jejího zrodu stál i bývalý zaměstnanec Alibaby Will Wej Čcheng. Ten v současné době působí jako ředitel podniku. Ve funkci prezidentky Didi je Jean Čching Liou, která dříve pracovala v americké investiční bance . Firmu podporují zejména podniky SoftBank, Uber Technologies a Tencent.



Didi si získala věhlas i tím, že z čínského trhu vytlačila svého amerického rivala Uber. Ten prohrál cenovou válku a nakonec své čínské aktivity prodal právě firmě Didi, a to výměnou za podíl v ní. Liou Čen, která v té době Uber řídila, a Jean Čching Liou z Didi jsou sestřenice.



Didi je na čínském trhu dominantním hráčem, i když tržní podíl zvyšují také alternativní taxislužby zakládané automobilkami, jako je Geely a SAIC Motor. V Evropě a Jižní Americe, kde nyní Didi expanduje, působí také Uber. Tak jako většina alternativních taxi i Didi nevytvářela dlouho zisk, teprve v prvním čtvrtletí letošního roku vydělala asi 30 milionů dolarů. Za loňský rok ztráta činila 1,6 miliardy USD a tržby klesly o osm procent na 21,63 miliardy USD. Na vině byla zejména slabší aktivita za pandemie.