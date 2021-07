Tomáš Vlk: Solidní report z trhu práce se s pozitivní reakcí nesetkává

Červnová zpráva z amerického trhu práce dodala čísla svědčící o slušném oživení. Nových pracovních míst přibylo nad očekávání, mzdy stouply v souladu s odhady. Rozdílný obrázek poskytuje rostoucí míra nezaměstnanosti, která by ale měla hrát menší roli.

Pracovních míst v červnu přibylo 850 tisíc namísto očekávaných 720 tisíc. Jde zároveň o zlepšení z 583 tis. v květnu a částečnou nápravu posledních dvou slabších výsledků. Nabírání lidí v průmyslu bylo sice slabší, ale nedošlo k poklesu, jak trochu naznačoval průzkum ISM. Rychle dál přibývají zaměstnanci v pohostinství, oživily specializované služby a také obchod a doprava. Výrazně zaměstnanosti pomohla vláda, když ve veřejném sektoru vzniklo skoro 190 tisíc nových míst. I po odhlédnutí od tohoto efektu však soukromý sektor vytvořil v červnu větší počet pracovních míst, než se čekalo.





Zajímavé je, že průzkum mezi domácnostmi dopadl v podstatě opačně. Naznačuje mírný pokles zaměstnanosti a nárůst počtu nezaměstnaných o 168 tisíc, s čímž se pojí míra nezaměstnanosti stoupající na 5,9 z 5,8 procenta. Občas k podobným rozporům dochází a větší váhu by v takovém případě měly mít údaje z firem, které vypovídají o růstu zaměstnanosti.

Mzdy se za červen zvedly o 0,3 pct, respektive meziročně o 3,6 procenta. To je plně v souladu s odhady. Fakt, že se firmám podařilo nabrat daleko více lidí než před měsícem, a zároveň to nevyvolalo příliš rychlý růst mezd, je podle nás dobrou zprávou o oživení trhu práce. Může jít signál o tom, že postupné snižování podpor začíná odblokovávat nabídku a ta se začíná lépe potkávat s poptávkou zaměstnavatelů. Spolu s tím by se také zlepšoval výhled pokračujícího růstu bez přílišných inflačních tlaků.

Data považujeme za pozitivní pro cyklické americké akcie, kterým by aspoň krátkodobě mohla pomáhat. Zároveň čísla hovoří ve prospěch růstu krátkých výnosů a silnější dolar. Nedá se však říci, že bychom na trzích sledovali takovou reakci. Krátké výnosy jsou níž a dlouhé po lehce nervózní reakci zhruba na svém. Dolar mírně slábne.