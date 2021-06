Míra nezaměstnanosti v květnu klesla na 3,9 procenta. Volných pracovních míst nárůstá

Podíl nezaměstnaných v Česku v květnu klesl na 3,9 procenta z dubnových 4,1 procenta, uvedlo v pondělí ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Meziročně byla nezaměstnanost o tři desetiny procentního bodu vyšší. Počet uchazečů o práci v evidenci úřadu klesl oproti dubnu o zhruba 12.100 na 285.822. Analytici oslovení Reuters předpokládali pokles míry nezaměstnanosti na 4,0 %.



"Tato čísla potvrzují, že jsme udělali dobře, když jsme až na karantény vypnuli Antivirus. Ekonomika se otevírá a podniky se teď udrží na nohou bez téhle injekce," napsala na twitteru uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Program Antivirus měl bránit propouštění. Poskytovaly se z něj příspěvky na mzdy a náhrady firmám, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize. Proplácení mezd v zavřených provozech či při snížení poptávky skončilo ke konci května. V červnu budou moci firmy z programu Antivirus získat už jen příspěvky na část náhrady pro lidi v karanténě, tedy příspěvek A.

Počet volných pracovních míst nabízených prostřednictvím úřadu práce vzrostl na 346,604 z dubnových 343,407. K dispozici je i nadále podstatně více volných pracovních míst, než činil počet nezaměstnaných. Zároveň se počet těchto míst přiblížil k počtu zaznamenanému těsně před koronavirovou pandemií v únoru 2020.

Celkový počet uchazečů o zaměstnání byl o 19.678 vyšší než ve stejném měsíci před rokem, uvedl dnes také úřad ve zprávě.

Generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon uvedl, že přes rok trvající pandemie se na nezaměstnanosti v Česku zásadně nepodepisuje. "V souvislosti s uvolňováním ochranných opatření dochází k obnově ekonomických aktivit v gastronomii, hotelnictví, ve službách, v dopravě apod., tedy v oblastech, ve kterých došlo ke značným ekonomickým ztrátám. Řada nezaměstnaných nastoupila do zaměstnání v rámci sezonních prací, které už jsou v plném proudu,“ uvedl Najmon. V následujících měsících by podle něj mohla nezaměstnanost ještě mírně klesat. "Například v gastronomii a hotelnictví zaznamenáváme v souvislosti s rozvolňováním postupný nárůst počtu volných pracovních míst," dodal. Největší zájem mají momentálně o kuchaře a pomocné kuchaře, dále o číšníky, servírky a pomocníky v kuchyni.



V květnu se na úřadu práce nově zaevidovalo 28.559 lidí, což je zhruba o 9800 méně než loni a zhruba o 5300 méně než před dvěma lety, tedy před pandemií.



Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl v květnu v Ústeckém kraji, a to 5,8 procenta, následoval Karlovarský kraj s 5,7 procenta a Moravskoslezský kraj s 5,6 procenta. Tyto tři kraje měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i loni v květnu, což podle úřadu práce odpovídá dlouhodobé ekonomické situaci těchto regionů. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji - 2,6 procenta. Nejvíce se situace změnila v Praze, kde podíl nezaměstnaných vzrostl meziročně o 0,9 procentního bodu na 3,6 procenta, a v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde vzrostl o osm desetin procentního bodu na 5,7 procenta, respektive na 5,8 procenta.

Zdroje: ČTK, ČSÚ