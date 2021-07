Eurohold kvůli nákupu bulharských aktivit ČEZ zvýšil kapitál

Bulharská finanční a pojišťovací společnost Eurohold zvýšila kapitál, aby mohla financovat nákup bulharských aktivit české firmy . Díky prodeji 63 milionů nových akcií ze 79 milionů nabízených za cenu 2,5 leva získala 157,5 milionů leva (asi dvě miliardy Kč). Tržní kapitalizace firmy tak nově činí 650 milionů leva. O sdělení Euroholdu informovala včera agentura Reuters. Eurohold přišel se záměrem opatřit si kvůli další peníze na sofijské akciové burze počátkem března, obchod chce uzavřít do konce července.



Bulharský energetický regulátor povolil firmě prodat její aktivity v Bulharsku skupině Eurohold letos v lednu. Umožnil tak dokončit transakci za 335 milionů eur (8,6 miliardy Kč). Majetek firmy zahrnuje i distribuční firmu, která dodává elektřinu více než dvěma milionům lidí.



Eurohold ve středu uvedl, že jeho hlavní akcionář Bulgarian Startcom Holding upsal 47 milionů nových akcií. Ve firmě si tak udrží kontrolní většinu s podílem přes 50 procent. Eurohold chce plánovaný obchod uzavřít do konce července i za pomoci bankovních půjček. Na financování bude spolupracovat se společností .



Celkové náklady na akvizici Eurohold odhaduje na 490 milionů eur. Zahrnují i finanční prostředky potřebné pro nabídku tendru menšinovým akcionářům ve dvou majoritních společnostech a pro pokrytí některých jejich dluhů.



ČEZ podepsal s Euroholdem dohodu o prodeji aktiv předloni v červnu. Bulharský antimonopolní úřad nejprve transakci zablokoval, správní soud ale jeho rozhodnutí zrušil a úřad nakonec loni v říjnu transakci povolil. Lednový souhlas energetického regulátora byl posledním potřebným krokem před dokončením transakce.



Do balíku prodávaných firem patří společnost CEZ Bulgaria, která od roku 2005 zastupuje Skupinu na bulharském trhu a koordinuje činnosti firem, dále CEZ Elektro Bulgaria, CEZ Razpredelenie, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria (od roku 2015 poskytuje informační a telekomunikační služby), Free Energy Project Orešec a Bara Group. Nejvýznamnější z nich je distribuční firma CEZ Razpredelenie Bulgaria.