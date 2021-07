Rozbřesk: Český maloobchod na vlně květnových rozvolnění…

Dnešní květnový výsledek maloobchodních tržeb může patřit k těm dobrým letním zprávám. Maloobchodní tržby bez prodejů motorových vozidel stouply meziročně bez očištění o 8,1 procenta. Trh čekal tempo zhruba poloviční. Přírůstky nakažených (nejen) díky postupující vakcinaci poklesly v květnu z více než dvou tisíc nových případů na méně než pět set nových nakažených za den. I v důsledku toho došlo na první vlny výraznějších rozvolnění - otevíraly se školy, zahrádky, hotely a zmírňovala se pravidla pro kulturní akce. A proto se viditelně vylepšil index mobility mapující pohyb lidí v maloobchodě, pohostinství a rekreačních objektech.



Na druhou stranu vylepšení rozhodně zaostalo za květnem 2020, a to pravděpodobně částečně kvůli počasí (měsíční teplota byla podprůměrná…, jen 10,6 stupně). Svoji roli mohla také sehrát skutečnost, že řada domácností jednoduše za déle než rok s covidem začala měnit své spotřebitelské návyky a v prvních výraznějších vlnách rozvolnění byla stále opatrnější - tj. převažující nákupy přes internet a stravování doma. I proto index mobility na konci května ukazoval oproti stejnému období roku 2020 zhruba o 15 % nižší pohyb v obchodech a kulturních zařízeních. A i proto čekáme v květnu sice pokračující meziroční růst maloobchodu, ale ne nijak oslnivých parametrů (6,5 %).



Současně však věříme, že to bude primárně obchod a spotřeba domácností, které potáhnou ekonomiku k rychlejšímu růstu v letních měsících, kdy by se rozvolnění mělo v ekonomice projevit naplno. Průmysl, který byl zásadním tahounem ekonomiky z počátku roku, už v tuto chvíli viditelně ustupuje do pozadí. Zakázky má sice stále impresivní a v normálních časech by znamenaly příslib rychlého růstu výroby. Nedostatek kritických vstupů, drahé suroviny, ale i chybějící pracovníci (zejména zahraniční) jsou však viditelným mantinelem a brzdou pokračujícího růstu…, včerejší čísla ostatně jasně ukázala, že chybějící vstupy v květnu snížily produkci v českém automotive během května o 11 %.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

České koruně se zjevně na začátku prázdnin příliš nezamlouvala kombinace posilujícího amerického dolaru a slabší likvidity na domácím trhu během svátků - v jejím důsledku na trhu chyběli domácí hráči (zejména exportéři), kteří by mohli dát prodejům ze zahraničí jistou protiváhu. Takto česká měna oslabila až k 25,80 EUR/CZK a uvidíme, zda dnes ve světle domácích čísel nalezne dostatek síly ke stabilizaci. Pohyb na eurodolaru dnes po ránu jí to zatím moc neulehčuje.



Zahraniční forex

Ani relativně jestřábí vyznění zápisu z posledního jednání FOMC, ani blížící se zveřejnění revize strategie měnové politiky ECB nepřivodily na eurodolarovém trhu dramatičtější pohyby. Co se pak týká ECB, tak zveřejnění výše zmíněné revize by mělo přijít na pořad dnes. Uniklé informace pak hovoří o tom, že ECB již nebude cílit inflaci na úroveň těsně pod 2,0 %, ale (symetricky) na 2,0 % s tím, že dovolí, aby inflace cíl přestřelila. Fakticky tak z pohledu měnové politiky a budoucího vývoje inflace v eurozóně tedy zřejmě nepůjde o revoluci, která by měla trhy zásadněji pohnout. Ty budou i nadále sledovat, jak se země jako Británie, Španělsko či USA promořují delta variantou koronaviru a zdali se to projevuje v nárůstu počtu hospitalizací.



Živo je aktuálně ve střední Evropě, kde se všechny měny dostaly pod tlak. Z domácích faktorů pak forintu nesvědčí, že EU odmítá s ohledem na možnou korupci schválit maďarský Plán oživení zaslaný Orbánovou vládou do Bruselu. Vzhledem k tomu, že jde o 7,2 mld. euro pro Maďarsko, tak forint, který dnes bude sledovat i inflační data za červen, z toho nemůže být nadšen.



Kromě toho bude ovšem také zasedat polská NBP. Vzhledem k velmi silnému oživení polské ekonomiky permanentně hrozí, že NBP bude upravovat svůj komentář k rozhodnutí v jestřábím duchu. Aneb nepřekvapilo by nás, kdyby z něj vypadla hrozba devizových intervencí (proti zlotému) či indikace, že NBP utlumí nákupy vládních dluhopisů.



Ropa a zlato

Ropa WTI se po nezdařilém jednání představitelů kartelu OPEC+ vzdaluje ze svých maxim. Cena komodity včera padala skoro o 2procentní body pod 72 USD za barel. Troyská unce zlata navzdory silnějšímu dolaru zdražila o 0,4 procenta na 1 804 USD.