ECB v červnu debatovala o omezení stimulací. Brzké omezení by ale mohlo zadust růst, shodli se bankéři

Členové měnového výboru Evropské centrální banky na svém zasedání 10. června debatovali o snížení stimulačních opatření, protože oživení ekonomiky nabírá na rychlosti. Nakonec se ale shodli na zachování zvýšené úrovně podpory. Ukázal to zápis ze zasedání měnového výboru, který byl dnes zveřejněn.



Náklady na úvěry rostou a oživení ekonomiky je stále křehké. Bankéři proto dospěli k názoru, že brzké omezení stimulací by mohlo zvýšit výnosy a zadusit růst, protože některé důležité sektory ještě nemají dostatečně pevné základy, i když ekonomický růst je relativně rychlý.



K tomuto závěru však dospěl měnový výbor až poté, co konzervativní členové navrhli snížení tempa nákupu dluhopisů tak, aby politika ECB zůstala v souladu se zlepšujícími se reálnými ekonomickými ukazateli. Podmínky financování byly nakonec vyhodnoceny jako "příliš křehké" na to, aby umožnily významné snížení tempa nákupu dluhopisů bez rizika neřízeného růstu výnosů, dodala ECB.



"Bylo zdůrazněno, že oživení je v počáteční fázi a postrádá stabilitu, protože vysoce závisí na podpoře," uvedla ECB. "Výrazné zpomalení tempa nákupu v příštím čtvrtletí bylo proto shledáno v současné chvíli jako nevhodné."



Někteří bankéři dokonce tvrdili, že vzhledem k výhledu mírné inflace ve střednědobém horizontu by mohlo být oprávněné i zvýšení stimulačních opatření.



Zápis z červnového zasedání nemusí poskytnout přesnější náznak dalšího postupu banky. Ve čtvrtek ECB představila novou strategii, která se pravděpodobně stane hlavním vodítkem při rozhodování na dalším zasedání ECB, které se uskuteční 22. července, upozornila agentura Reuters. Nová strategie stanovila inflační cíl banky na dvě procenta. Byla tak zrušena předchozí formulace "pod, ale blízko dvou procent", kterou někteří analytici považovali za zavádějící.

Evropská centrální banka si po 18 měsících přezkumu své strategie stanovila nový inflační cíl v naději, že tak posílí... Zveřejnil(a) Patria.cz dne Čtvrtek 8. července 2021

Naznačila také, že období nízké inflace, které zažívá eurozóna v současnosti, si může vyžádat více dlouhodobých kroků v měnové politice. Prezidentka ECB Christine Lagardeová sice plně nevysvětlila, co bude nová strategie znamenat v praxi, ale informované zdroje uvedly, že banka uvažuje o novém vyjádření k výhledu měnové politiky na červencovém zasedání, které naznačí delší období uvolněné měnové politiky.



Podpora zachování současného nákupu dluhopisů byla na červnovém zasedání nakonec jednomyslná. Několik konzervativních politiků se však vyslovilo pro snížení nákupu dluhopisů v rámci programu nouzových nákupů PEPP ze současných 1,85 bilionu eur (47,7 bilionu Kč).