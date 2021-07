Čína zpřísní pravidla pro firmy, které chtějí vstupovat na zahraniční burzy

Peking zpřísní pravidla pro čínské firmy, které chtějí vstupovat na zahraniční akciové burzy. Dotknou se technologických společností s více než milionem uživatelů. Ty budou nově muset požádat o schválení úřad pro kybernetickou bezpečnost. O jeho zveřejněném návrhu nových pravidel, který potvrzuje dřívější zprávy médií, informovala o víkendu agentura Reuters. Instituce krok zdůvodnila obavou, že údaje, které firmy před primární veřejnou nabídku akcií (IPO) musejí povinně předávat zahraničním úřadům pro dozor nad burzami, mohou být zneužity zahraničními vládami.



Zahraniční vlády mohou údaje a osobní informace "ovlivňovat, kontrolovat a zlovolně zneužívat,“ uvedl čínský úřad. Dodal, že se při kontrolách zaměří také na možná národní bezpečnostní rizika ze zámořských IPO.



Úřad očekává ke zveřejněným návrhů připomínky. Zvažuje, že se povinnost schvalování bude vztahovat i na firmy, jako je Alibaba, nebo Didi, s jejichž akciemi už se obchoduje ve Spojených státech, pokud by chtěly uvést na trh novou emisi akcií.



Krok má výrazně ztížit čínským firmám možnost ucházet se na zahraničních burzách o kapitál na další rozvoj podnikání. Podle analytika Feng Čchu-čchenga z pekingské společnosti Plenum přiměje mnoho čínských firem vstupovat na hongkongskou burzu spíše než jít do zahraničí, aby se vyhnuly přezkumu úřadů. "Práh jednoho milionu uživatelů je velmi nízký a v zásadě by platil pro každou internetovou společnost usilující o IPO," řekl analytik agentuře Bloomberg.



Na americké akciové burzy letos vstoupilo už 37 čínských firem, což je více než za celý loňský rok, a dohromady na nich podle údajů Bloombergu získaly 12,9 miliardy dolarů (zhruba 280 miliard Kč). Celkem se v USA obchoduje zhruba 250 čínských společností.