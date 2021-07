Vývoz z Číny v červnu výrazně vzrostl, analytiky překvapil i růst dovozu

Vývoz z Číny v červnu meziročně vzrostl o 32,2 procenta na 281 miliard dolarů (zhruba šest bilionů Kč). Ještě více - o 36,7 procenta na 230 miliard USD - se zvýšil dovoz. Oznámil to dnes čínský celní úřad. Oba údaje překonaly očekávání analytiků, kteří v anketě agentury Reuters odhadovali růst exportu na 23,1 a růst importu na 30 procent. Tempo růstu dovozu je ale výrazně nižší než v květnu, kdy přesáhlo 50 procent.



Obchod těžil ze solidní globální poptávky díky uvolňování protipandemických opatření a rychlejšímu očkování. Celní úřad nicméně varoval, že ve druhé části roku by se růst vývozu a dovozu mohl opět znormalizovat, a tedy zpomalit. Částečně to může být vlivem nejistoty kvůli šíření koronavirové mutace delta v některých zemích.



Čína pandemii už dávno překonala, a proto obchod znovu výrazně roste. Hrubý domácí produkt (HDP) v prvních třech měsících roku meziročně vzrostl o 18,3 procenta. Údaj za druhý kvartál bude zveřejněn ve čtvrtek.



Hodnota dovozu se v červnu zvýšila především kvůli rostoucím cenám komodit, uvedl celní úřad. V květnu dovoz zaznamenal nejvyšší růst za deset let.



Negativní dopad na obchodní aktivitu měl v uplynulých měsících nedostatek polovodičů, problémy s logistikou a vyšší náklady na suroviny. Obchodní přebytek minulý měsíc vzrostl na 51,53 miliardy dolarů ze 45,54 miliardy USD v květnu.



Podle mluvčího celního úřadu by růst ve druhé části roku mohl zpomalit. Na vině bude především vyšší srovnávací základna z loňska. "Celkově si však myslíme, že zahraniční obchod Číny má ve druhé polovině roku stále naději dosáhnout relativně rychlého růstu,“ řekl mluvčí.