Jan Bureš: Česká ekonomika dál na hraně recese

České HDP bylo po vzoru německého v prvním kvartále revidováno směrem dolů a nakonec pouze stagnovalo (0 % mezikvartálně a -0,4 % meziročně). Skončilo tak lehce za naším odhadem i za poslední květnovou prognózou ČNB (+0,1 % mezikvartálně). Technicky vzato se tak česká ekonomika dál pohybuje na hraně recese.



Z pohledu centrální banky je to zpráva, která by měla spíše tlumit obavy jestřábů v bankovní radě ČNB. A to ne pouze kvůli revizi HDP směrem dolů, ale i kvůli jeho struktuře. Za slabým výkonem hospodářství na začátku roku je dál domácí poptávka. Spotřeba domácností sice padá o něco pomaleji, než čekala centrální banka, ale daleko výrazněji propadly investice podniků a také zásoby. HDP naopak dál pomáhal zahraniční obchod, ale ani zde není pohled do struktury nijak zvlášť povzbudivý. Dynamika exportů citelně zpomalila a pozitivní příspěvek zahraničního obchodu byl dán do značné míry důsledkem překvapivého propadu dovozů - ten odrážel slabou domácí poptávku.





Při pohledu do budoucna se navíc směrem k zahraničnímu obchodu vrší negativní signály - nálada a nové objednávky šly v evropském průmyslu v posledních měsících dolů, a to může brát vítr z plachet i českým exportérům. Proto v dalších kvartálech nadále očekáváme jen pozvolné oživení a celoroční dynamiku pod odhadem ČNB (0,3 % versus odhad ČNB na 0,5 %).

Z pohledu červnového zasedání ČNB bude klíčovou informací pro centrální bankéře dynamika mezd za první kvartál. Čísla z průmyslu a stavebnictví ukazují na zrychlení mzdové dynamiky, která ale pro většinu bankovní rady podle nás nakonec bude spíš argumentem držet sazby na vyšších úrovních delší dobu. Dnešní lehce horší výsledek HDP v debatě nakonec také může sehrát svoji roli.