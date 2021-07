Nové obavy z covid-19 posílají futures hluboko do červeného, ropa po dohodě OPEC+ klesá

Futures dnes ráno ukazují hluboce do červeného po nových obavách z covid-19 a jeho dopadů na ekonomiku. Ropa po dohodě OPEC+ o navýšení produkce klesá. A dostupnost bydlení v Česku byla loni druhá nejhorší v Evropě.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,7 %, FTSE 100 -0,8 % a DAX -0,6 %.



drží doporučení u na „hold“ a zvyšuje cílovou cenu na 33 EUR 31 EUR.

Belviport Trading zvýšil podle údajů ČNB svůj podíl v Monetě z 2,9 % (k 30. červnu) na 3,1 % (k 13. červenci).

Přestože v Anglii byla zrušena téměř všechna omezení proti šíření koronaviru, prudce rostoucí úrovně Covid-19 znamenají, že se země ani zdaleka nevrátí k normálu. Britský ministr zdravotnictví Javid v sobotu oznámil, že je pozitivní na covid-19 i přes to, že je očkovaný. Do izolace vstoupil i premiér Johnson. Mnoho významných zaměstnavatelů bude nadále omezovat počet pracovníků, kteří mohou vstoupit do svých kanceláří a další, jako jsou a , budou ve svých budovách povinně používat roušky. Na druhé straně Atlantiku v USA vzrostl počet případů covid-19 na trojnásobek na tříměsíční maximum.

Zástupci zemí skupiny OPEC+ se dohodli na postupném zvyšování těžby od srpna. Do konce roku budou měsíčně zvyšovat denní produkci o 400.000 barelů ropy, uvedla skupina v prohlášení po včerejším jednání. Ropný kartel tak chce zmírnit ceny suroviny, které během zotavování světové ekonomiky z pandemie covidu-19 vystoupaly na dvouapůlletá maxima. Cena ropy Brent klesá o -0,61 % na 72,84 USD/barel.

Dostupnost nového bydlení v Česku byla loni ve srovnání 22 evropských zemí druhá nejhorší za Srbskem. Nový byt v ČR vyjde na 12,2 průměrného hrubého ročního platu, o rok dříve to bylo 11,4 platu. Nejsnadněji na bydlení dosáhnou Irové, kteří na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vynaloží 3,1 ročního platu. V Srbsku je to 15,2 platu. V letech 2017 až 2019 byla dostupnost bydlení v ČR nejhorší.