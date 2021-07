Měnová politika by neměla jet na autopilota, upozorňuje Bullard z Fedu

Jsou současné inflační tlaky skutečně povětšinou přechodného rázu tak, jak tvrdí šéf Fedu Jerome Powell? A jak daleko je americká ekonomika od „výrazného zlepšení“, které Powell používá jako měřítko pro nastavení monetární politiky? Na tyto dvě otázky na Bloombergu odpovídal šéf Federal Reserve Bank of St. Louis James Bullard s tím, že část inflačních tlaků je bezesporu přechodná. Ovšem to, o jak velkou část jde, je „otázkou, se kterou bude vedení Fedu zápasit.“



Bullard míní, že již nyní je Fed u jádrové inflace nad cílem centrální banky. „Část z toho bude trvat i v roce 2022,“ uvádí dále. Celkově se tak v této oblasti situace mění a zlepšuje se výrazně i situace na trhu práce. Není sice ještě „plně uzdraven“, ale od minulého prosince se už „urazila velká část cesty“. Na otázku týkající se taperingu, tedy snižování a následného ukončení nákupu aktiv ze strany Fedu, ekonom odpověděl, že jde hned o několik témat. Jednak o začátek taperingu, pak ale také o jeho tempo a v neposlední řadě o strukturu. Tedy o snižování nákupů vládních dluhopisů a dalších aktiv.



Ekonom pokračoval s tím, že monetární politika by nyní neměla jet na autopilota, protože jak v americké, tak v globální ekonomice „se toho hodně děje“. Fed se neměl dostat do přílišného zpoždění za vývojem v hospodářství, protože pak by musel jednat razantněji, což by mohlo vyvolat problémy. Jde o management rizika, kdy si Fed chce ohledně taperingu nechat flexibilitu. Ta mu umožní reagovat i na situaci, kdy by se inflace v příštím roce nesnížila tak, jak je nyní podle ekonoma pravděpodobné.







Co ale vlastně ekonomika získává ze současného nákupu aktiv, když probíhá otevírání a silný růst? Bullard odpověděl, že nákupy byly nastaveny v roce 2020 v situaci, kdy se hovořilo o další Velké depresi a finanční krizi. Nyní se ale pohybujeme v úplně jiné situaci a „k taperingu může dojít“. Ohledně možného dopadu taperingu na kapitálové trhy ekonom uvedl, že Fed udělal velký pokrok v transparentnosti a ve své komunikaci, ale ani on neví, jak se bude situace přesně vyvíjet. Proto bude neustále docházet k „menším změnám“ v jeho politice.



Bullard řekl, že celá generace žila v prostředí nízké inflace a současná inflace vyšší je tak pro ni ojedinělým jevem. Trhy ale Fedu vyjadřují důvěru ohledně toho, že skutečně půjde jen o přechodný jev. Ekonom pak poukázal na to, že podle řady projekcí by se měl růst amerického hospodářství v letošním roce i v následujících letech pohybovat nad trendem. On podle svých slov doufá, že se to projeví i na samotném trendu, například proto, že se bude soustavně zvedat produktivita.



Zdroj: Bloomberg Markets, Youtube