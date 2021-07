Výroba iPhonů letos vzhůru o pětinu a "zaplať potom" ve vývoji. Spekulace kolem Applu zvedly akcie dodavatelů

požádal své dodavatele, aby letos vyrobili až 90 milionů přístrojů iPhone nové generace, které firma představí v září. Ve srovnání s loňským rokem to představuje nárůst až o 20 procent. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Americká společnost pracuje podle nich na ještě jedné novince – službě typu „kup teď, zaplať později“, která by zákazníkům umožnila rozložit si platbu uskutečněnou prostřednictvím Pay do splátek.

obvykle uvádí svůj nový přístroj na trh ve třetím čtvrtletí. Pro počáteční prodej, tedy pro období od zahájení prodeje do konce kalendářního roku, si nechává v posledních letech stabilně vyrobit 75 milionů kusů. Zvýšení plánu výroby na letošní rok naznačuje, že firma předpokládá, že uvedení prvního iPhonu na trh od zahájení očkování proti covidu-19 přinese vyšší poptávku. Nové iPhony budou druhé s technologií 5G, což je hlavní lákadlo, které uživatele nutí k výměně přístroje.

Podle zdrojů bude letošní modernizace přístroje výraznější než u loňského přístroje iPhone 12. Má klást důraz na procesor, fotoaparát a displej. Nové přístroje, v několika verzích s různou velikostí obrazovky, mají být představené v září, tedy zhruba o měsíc dříve než loni, částečně díky obnově dodavatelského řetězce.

Nejméně jedna verze nového přístroje bude mít displej LTPO, což je zkratka pro nízkoteplotní polykrystalický oxid. Tento displej je schopný střídat obnovovací frekvenci v závislosti na zobrazovaném obsahu. Obrazovka chytrého telefonu spotřebovává více energie než jiné jeho součásti. Hlavní výhodou je, že LTPO jsou schopné snížit tuto spotřebu změnou obnovovací frekvence, tedy počtu aktualizací displeje za jednu sekundu, a šetří tím spotřebovanou energii. použil tuto technologii před několika lety ve svých hodinkách Watch.

Design nových telefonů zůstane podle Bloombergu do velké mírny beze změn. Zmenšit by se však mohly rozměry čelního fotoamarátu a vykrojení displeje (notch), kde jsou uložená čidla nutná pro funkci rozpoznávání podle obličeje.

Podle zdroje počítá se zvýšením dodávek svých přístrojů hlavně kvůli sankcím na čínskou firmu Huawei Technologies. Neočekává se, že by výrobu nových iPhonů negativně ovlivnil nedostatek čipů, který narušil výrobu v řadě odvětví po celém světě.

je největším zákazníkem výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing a uvedení jeho nového iPhonu je každoročně velkou událostí, na kterou se dodavatelé v Asii připravují několik měsíců dopředu.

Akcie TSMC po spekulacích stouply až o 1,3 procenta. Z dalších partnerských dodavatelů se zvedly akcie tchajwanské Cheng Uei Precision Industry, a to až o 9 %, a výrobce čoček Largan až o 2,4 %. Nárůsty jsou o to markantnější, že většina asijských akciových burz dnes klesala.

Kup teď , zaplať pak - i s Pay?

Pokud jde o údajně vyvíjenou službu platky na splátky, té se interně říká Pay Later. Věřitelem úvěrů, které jsou potřeba pro možnost splátek, by měla být banka , která je od roku 2019 partnerskou bankou Applu pro jeho kreditku Card. Nová služba by na ni ale neměla být vázána.

Systém plateb na splátky by mohl pomoci dalšímu rozšíření plateb pomocí telefonu iPhone místo standardních bankovních plateb. získává procenta z transakcí přes Pay, a pro jeho byznys služeb, generující přes 50 miliard dolarů v tržbách ročně, to znamená výnosy navíc.

Akcie Applu jsou letos vyšší o 9,7 procenta a v dnešním premarketu rostou o 1,3 procenta. Graf ukazuje jejich vývoj v porovnání s technologickým indexem Nasdaq Composite v posledních pěti letech:

Spekulace kolem nové služby ale srazily akcie jiných firem v sehmentu odložených plateb. Třeb akcie australské Afterpay, což je největší australský poskytovatel této formy plateb, spadly v závěru o 10 skoro procent. Prudce se propadly také akcie menších konkurentů Zip a Sezzle, a to je více než 11 procent, respektive o více než 10 procent.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Patria.cz