American Airlines jsou poprvé od vypuknutí pandemie v zisku

Americká letecká společnost American Airlines se ve druhém čtvrtletí poprvé od vypuknutí pandemie vymanila z červených čísel a vykázala čistý zisk 19 milionů dolarů (413 milionů Kč). Uvedla to ve svém dnešním sdělení. Ve stejném období loni se ještě kvůli téměř zastavenému leteckému provozu potýkala se ztrátou přes dvě miliardy dolarů. Hospodářské výsledky společnosti, která je podle počtu letadel největším leteckým dopravcem na světě, překonaly očekávání analytiků.



Aerolinky těžily v období od dubna do června z oživení leteckého provozu, za kterým je rychlejší očkování proti covidu-19 a uvolňování protipandemických opatření na celém světě. Letecké společnosti nyní povolávají zpět zaměstnance z nucených dovolených a nabírají nové pracovníky na hlavní sezonu.



Firma, která byla podobně jako konkurence v krizi závislá na rozsáhlé státní pomoci, vykázala poprvé volný tok hotovosti. Na konci kvartálu disponovala zhruba 21,3 miliardy dolarů, což je podle agentury DPA v její historii rekordní částka.



Tržby stouply o 360 procent na 7,5 miliardy dolarů. I tento údaj překonal očekávání analytiků. Akcie American Airlines přesto před otevřením burz mírně oslabují, naposley do 1,50 procenta.

Vývoj akcií American Airlines za posledních pět let:

Foto: American Airlines