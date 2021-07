Bitcoin posílil o více než 10 procent, přiblížil se k hranici 40 000 dolarů

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin výrazně vzrostla a poprvé od poloviny června překročila hranici 39.000 dolarů (zhruba 850.000 Kč). K růstu podle odborníků přispěla řada faktorů, včetně příznivých komentářů šéfa výrobce elektromobilů Elona Muska a šéfa internetové společnosti Jacka Dorseyho, píše server CNBC.



Podle údajů serveru CoinDesk cena bitcoinu v noci na dnešek vystoupila až na 39.544,29 dolaru, tedy na nejvyšší úroveň od 16. června. Krátce před 8:00 SELČ se bitcoin prodával za zhruba 38.537 dolarů. Jeho cena si tak za posledních 24 hodin připisovala téměř 12 procent.



Začátkem minulého týdne bitcoin sestoupil pod hranici 30.000 dolarů, později však zamířil vzhůru. Musk uvedl, že s největší pravděpodobností znovu začne přijímat platby v bitcoinech. Dorsey pak prohlásil, že bitcoin bude významnou součástí budoucnosti Twitteru. Londýnský list City A.M. navíc v neděli s odvoláním na nejmenovaný zdroj informoval, že internetový obchod plánuje do konce roku začít přijímat bitcoinové platby.

