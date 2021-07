Akcie na podzim mohou klesnout o 15 i více procent, dolů půjdou i kryptoměny, domnívá se Minerd

Americké akcie by se mohly do konce října propadnout až o 15 nebo i více procent, uvedl Scott Minerd, předseda a investiční ředitel společnosti Guggenheim Investments. Rychlejší než očekávané utažení nákupů aktiv ze strany Fedu a šíření mutace delta jsou podle něj pro akcie hlavními rizikovými faktory.

„Září a říjen budou letos pravděpodobně velmi drsné“, řekl Minerd ve středečním rozhovoru pro Bloomberg Television. "Možná dojde k poklesu o 15 % nebo o něco více."

Očekává, že i kryptoměny budou mít v nadcházejících měsících problémy. Odhaduje, že bitcoin bude dále klesat až k 15 000 dolarům, přičemž aktuálně se obchoduje kolem 32 000 USD, což je zhruba poloviční cena oproti dubnovému vrcholu. Z dlouhodobého hlediska považuje Minerd za „životaschopnější“ kryptoměnu spíše ethereum než bitcoin.

"Myslím, že se vyfoukne ještě více vzduchu," uvedl Minerd. "Standardním medvědím trhem na bitcoinu byl pokles o 80 % a vzhledem k nejistotě a nové konkurenci dalších mincí si myslím, že to ještě půjde dolů."





"Kdy to koupit? Nemyslím si, že brzy,“ dodal. Minerd uvedl, že nízká výkonnost bitcoinu v poslední době je špatným znamením pro riziková aktiva a může být předzvěstí, „která nám říká, že máme před sebou další problémy s rizikovými aktivy, a zejména s akciemi.“

Co se trhu s dluhopisy týče, Minerd se domnívá, že dluhopisy s nízkým ratingem a vysokým výnosem jsou na historickém základě extrémně drahé. Prozatím upřednostňuje nejkvalitnější junk dluhopisy s tím, že v nadcházejících měsících očekává lepší příležitosti ke koupi junk dluhopisů.

"Vstupujeme do sezónně obtížného období pro riziková aktiva, a pokud se chcete zapojit do dluhopisů s vysokým výnosem, budou tu lepší vstupní body, než kde jsme dnes," dodal Minerd.

A pokud trhy vstoupí do rizikového cyklu, mohly by výnosy státních dluhopisů klesnout ze současných hodnot až o 60 bazických bodů, uzavřel Minard.

Zdroj: Bloomberg





Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.