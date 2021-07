Airbus zdvojnásobil výhled pro zisk. Chystá nový nákladní letoun A350

Airbus ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšil tržby o 70 procent na 14,2 miliardy eur (téměř 363 miliardy Kč). Zdvojnásobil celoroční výhled provozního zisku po očištění na čtyři miliardy eur a oznámil zahájení výroby nákladní verze letounu A350. Evropský výrobce letecké techniky to uvedl ve svém dnešním sdělení.



Očištěný provozní zisk ve druhém čtvrtletí činil téměř dvě miliardy eur poté, co byl podnik ve stejném období loni ve ztrátě 1,2 miliardy. Čistý zisk činil od dubna do června 1,9 miliardy eur - zásluhu na tom mělo i zpětvzetí odpisu bývalé továrny na výrobu letounu A380 v Toulouse. Právě tam bude vznikat nový nákladní letoun.



Management nově počítá s tím, že letos předá zákazníkům zhruba 600 dopravních letadel. Předtím odhadoval, že dodá alespoň tolik strojů jako v krizovém roce 2020, tedy 566 letadel.



Od ledna do června dodal evropský výrobce 297 letadel. Loni jich ve stejném období bylo pouze 196.



Globální letecký provoz zůstává výrazně omezen dopravními omezeními a ve srovnání s úrovní před krizí roste pouze nákladní doprava. Protože Airbus v této oblasti zaostává za konkurenčním americkým Boeingem, rozhodlo vedení o uvedení nákladní verze širokotrupého modelu A350. Bude konkurovat letounům B767 a B777.