Budoucnost Netflixu a velkých technologických firem

donutil firmy jako HBO, Disney či , aby se vydaly stejným směrem jako on. A přidávají se další. Pro Bloomberg Markets to uvedl zakladatel společnosti Elevation Partners Roger McNamee, který podle svých slov akcie této firmy vlastní. Míní, že tak zaznamenal první velké vítězství proti velkým firmám, které mají obecně více zdrojů než on.



McNamee míní, že by pokles tempa růstu Netflixu zaznamenaný v posledním čtvrtletí neměl být překvapivý, protože lidé již netráví tolik času doma a před televizory. Nicméně dodal, že má nejsilnější pozici na trhu a situace by se měla zlepšit, i když přichází hodně nové konkurence. Následující graf porovnává tržby dosažené Netflixem a některými jeho konkurenty v roce 2020:





Zdroj: Twitter



Druhý obrázek ukazuje vývoj počtu nových uživatelů Netflixu (v čistém vyjádření):





Zdroj: Netflix



Nebude ale výsledky Netflixu zhoršovat právě ostřejší konkurence a nutnost neustále investovat do dalšího obsahu? Investor se domnívá, že tato strategie u firmy fungovala „neuvěřitelně dobře“ a není důvod s ní končit. Ve srovnání s Disney, ale i s HBO „lépe rozumí publiku a má výhodu u nových programů“. K tomu existují příležitosti, jako jsou hry a další možnosti expanze. Management Netflixu „zas a znovu dokazuje, že rozumí publiku lépe než kdokoliv jiný,“ míní McNamee. Růst Netflixu tak „nakonec zpomalí“, ale firma si bude držet velmi silnou pozici na trhu a dosahovat vysokých marží i přesto, jaký bude tlak konkurence.



Není ve své snaze expandovat do jiných podnikatelských aktivit podobný třeba Uberu? Na tuto otázku investor odpověděl, že podnikatelský model Uberu je „hrozný“ a firma ukazuje, kam vede přetlak kapitálu investovaného do nesmyslných podnikatelských nápadů. je pak podle něj úplně jiný a má dostatek investičních příležitostí. Nicméně obecně se u velkých technologických společností dá čekat pokles tempa růstu, neplatí to tedy jen o Netflixu.



Investor na závěr hovořil o tom, že velké technologické společnosti, jejichž podnikání se zaměřuje zejména na internet, jsou v současné době v podobné pozici jako třeba farmaceutické firmy v době, kdy ještě neexistovala regulace týkající se bezpečnosti jejich výrobků. To neznamená, že by technologické firmy a jejich akcie nebyly atraktivní, ale investoři by měli brát do úvahy rizika, která souvisí s touto fází rozvoje odvětví. Jako příklad McNamee uvedl téma údajných daňových úniků u Googlu či . Takovým věcem se ale nyní investoři „vůbec nevěnují“.



Zdroj: Bloomberg Markets