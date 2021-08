Rozbřesk: ČNB dnes nejspíš zvýší sazby, koruna před zasedáním sílí

Hlavní událostí dnešního dne bude nepochybně letos už páté měnové zasedání bankovní rady ČNB. Dá se od něj čekat, že centrální banka podruhé za sebou zvýší svoji hlavní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu a následně představí i svůj nový makroekonomický výhled. Pro navýšení sazeb zřejmě nebude hlasovat všech sedm členů rady a stejně tak nelze vyloučit, že se podobně jako minule neobjeví i hlas pro ještě rychlejší navýšení repo sazby.



Pro finanční trhy bude nepochybně podstatnější pohled ČNB do budoucna, který vyplyne z prognózy a z postoje bankovní rady k ní. Je pravděpodobné, že nový výhled centrální banky bude co do růstu sazeb ještě o trochu agresivnější než ten současný, který počítal s růstem hlavní sazby na jedno procento, respektive cca 1,75 %, do konce letošního a příštího roku. Inflace přece jen zůstává v horní polovině tolerančního pásma a zatím to nevypadá, že by měla rychle zamířit pod cílová dvě procenta. Tím tak stále vytváří prostor pro to, čemu ČNB říká normalizace úrokových sazeb.

Na druhou stranu inflaci stále ovlivňují administrativní zásahy a zejména pak situace na zahraniční komoditních trzích, na kterou centrální banka nemá žádné páky. Snad jen kurz, který by mohl při dalším posílení koruny alespoň část cenového růstu v zahraničí posléze na domácím trhu “vstřebat”. Dopady drahých komodit (včetně energií) však budou výrobci stále ve větší míře přenášet na konečné zákazníky (jak už je vidět třeba ve stavebnictví) a jediné, co centrální banka v takové chvíli může udělat je to, že zvýší sazby, aby zabrzdila poptávku. Přitom alespoň podle předběžného odhadu HDP se nezdá, že bychom už nějaký nezřízený postkovidový boom poptávky zažívali.

Čísla z ekonomiky jsou nicméně zpožděná, a tak teprve dnes budeme mít možnost vidět červnové výsledky maloobchodu, po nichž budou zítra následovat i data z průmyslu a stavebnictví. Statistiky služeb pak přijdou na řadu až příští týden, takže ani ČNB nebude mít na dnešním jednání k dispozici kompletní obrázek vývoje za první polovinu letošního roku. O to více bude tentokrát zajímavá i prognóza centrální banky a vedle toho i odhodlání bankovní rady ji následovat.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna se den před zasedáním bankovní rady ČNB přiblížila k úrovni 25,40 EUR/CZK a dnes bude vyčkávat nejenom na pravděpodobné zvýšení sazeb, ale i na novou prognózu centrální banky a komentář, ve kterém guvernér nastíní záměry ČNB v dalších měsících. Zjednodušeně řečeno, zda bude ČNB ve světle komplikací na nabídkové straně ekonomiky opatrnější, nebo bude chtít se zvyšováním sazeb bez přestávky pokračovat. Prognóza bude tentokrát vyznívat nejspíš ve prospěch rychlejšího růstu sazeb, a navíc by už měla obsahovat i čísla za rok 2023. Na změnu sklonu úrokové křivky to zatím ještě asi stačit nebude, protože dlouhý konec zůstává i nadále pod vlivem chování velkých centrálních bank na hlavních trzích.



Zahraniční forex

Americký dolar získal v průběhu včerejšího obchodování půdu pod nohama a přiblížil se úrovni 1,18 EUR/USD. Impulsem byly býčí komentáře dvou členů FOMC; zatímco James Bullard zopakoval svůj názor, že by měl Fed postupně opustit nákup aktiv do konce prvního čtvrtletí příštího roku, Richard Clarida naznačil, že podmínky pro zvýšení sazeb by mohly být splněny na konci roku 2022, což by umožnilo začít normalizovat sazby v roce následujícím.



V kontrastu k těmto vyjádřením nicméně vyzněl včerejší výsledek ADP reportu z amerického trhu práce. Ten skončil výrazně za očekáváním trhu, když americká ekonomika v červenci přidala pouze 330 tis. nových pracovních míst. Na druhou stranu, finální červencové statistiky PMI ve službách žádné významné překvapení nepřinesly a potvrdily pokračující svižné oživení sektoru na obou stranách Atlantiku.