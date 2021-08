Rozbřesk: Rychlý růst sazeb podporuje korunu v posilování

Srpnové zasedání bankovní rady dopadlo podle očekávání a hlasování dokonce úplně stejně jako minule, přesto je dojem následné tiskové konference přece jen jiný. I když nakonec většina čtyř hlasů rozhodla o zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu, k padesátibodovému navýšení repo sazby nebylo úplně daleko. To je docela jasný signál naladění většiny v bankovní radě, která je připravena úrokové sazby zvýšit na každém dalším zasedání do konce roku. Dvoutýdenní repo sazba by se tak mohla už v prosinci dostat na úroveň 1,50 %.

A neměl by to být samozřejmě konec s utahováním měnových podmínek, protože ve zvyšování sazeb chce ČNB (alespoň podle prognózy) pokračovat i na začátku příštího roku. Zatím z nekompletně zveřejněné prognózy vyplývá, že by se hlavní sazba ČNB mohla dostat na úroveň 1,75 % o něco dříve, než se doposud mohlo zdát. Nicméně podmínkou takto rychlé normalizace je samozřejmě naplňování nové optimistické prognózy, vůči které se bankovní rada přece jen alespoň trochu vymezila, když guvernér hovořil o mírně protiinflačních rizicích a nejistotách dalšího vývoje. A to bylo zřejmě i důvodem, proč nakonec bude chtít ČNB se zvyšováním postupovat jen pozvolna.

Z prognózy i ze slov guvernéra včera vyplynulo, že ČNB hledí do budoucna s velkými nadějemi. A jak je vidět z její prognózy HDP, má laťku nasazenou vysoko i pokud jde o nedávná čísla. Zatím je sice k dispozici pouze předběžný odhad za druhý kvartál, nicméně už nyní je zřejmé, že centrální banka byla v případě oživení v tomto období možná až trochu příliš optimistická, když ve srovnání s prognózou ekonomika rostla zhruba jen třetinovým tempem (0,6 % vs. 1,7 %). Je to zatím jen první test nového výhledu, který ještě musí potvrdit finální statistiky, jež přijdou na řadu později. Už příští týden nicméně uvidíme, jak přesně se ČNB podařilo trefit červencovou prognózu. V každém případě ani slabší aktuální čísla na změnu majoritního postoje centrálních bankéřů stačit nebudou, takže zvýšení sazeb na zářijovém zasedání je vlastně už téměř jisté. Zvlášť když centrální banka věří, že se ekonomika naučila s covidem žít a že rozpadlé mezinárodní dodavatelské řetězce se podaří brzy zcelit.

*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Včerejší rozhodnutí bankovní rady ČNB a následný komentář guvernéra koruně pomohl otestovat hranici 25,40 EUR/CZK. Finanční trhy sice počítají s rychlým zvyšováním českých úrokových sazeb, ale fakt, že bylo vážně ve hře i zvýšení sazeb o 50 základních bodů, na korunu zapůsobil. Koruna je aktuálně na úrovni nové prognózy ČNB a bude mít zřejmě tendenci dál posilovat. Tedy minimálně do doby, než se přiblíží doba, kdy změnu svého postoje naznačí velké centrální banky na hlavních trzích. Avízo na růst sazeb na každém dalším zasedání nicméně nic neudělalo s delšími úrokovými sazbami, a tak úroková křivka zůstává i nadále invertovaná. Na změnu jejího sklonu – a tedy zdražení delších peněz – tuzemská centrální banka ani tentokrát vliv neměla.



Zahraniční forex

Americký dolar drží na frontě s eurem středeční zisky a vyhlíží hlavní makro číslo tohoto týdne. Tím budou dnešní payrolls, které ukážou, jak pokračuje oživení na americkém trhu práce, přičemž očekávání jsou nastavena poměrně vysoko (téměř 1 milion nových pracovních míst v červenci). Připomeňme, že americký trh práce stále zaostává za svou předpandemickou úrovní zaměstnanosti (o 6,8 milionu pracovních míst), tedy slovy Fedu vykazuje „nedostatečný progres“ směrem k duálnímu cíli americké centrální banky.

Dnešní výsledek payrolls proto bude důležitý vzhledem k blížící se debatě o „taperingu“ Fedu na konferenci v Jackson Hole (26.-28.8.). Z pohledu dolaru by dnešní solidní výsledek payrolls – společně s dřívějšími jestřábími komentáři centrálních bankéřů – mohl dodat další impuls k otestování hranice 1,18 EUR/USD.