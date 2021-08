Stavebnictví se jen pozvolna vrací k předkovidové úrovni

Zatímco průmyslová výroba i pod nepříznivým tlakem rostoucích cen a nedostatku vstupů v červnu vzrostla, produkce ve stavebnictví tentokrát v meziměsíčním srovnání stagnovala. Ale i to stačilo na téměř osmiprocentní nárůst ve srovnání s loňským červnem. Nárůst výkonů přitom zaznamenává jak inženýrské stavitelství tažené veřejnými zakázkami, tak pozemní výstavba, která ovšem zatím zůstává stále pod úrovní roku 2019.



Příznivě vyznívají i tentokrát výsledky bytové výstavby. A nejde jen o červnový meziroční skok o téměř 55 % v případě počtu nově stavěných bytů, ale rozjezd výstavby je vidět na celém prvním pololetí, kdy se začalo stavět o 9 % bytů více než ve stejném období loňského roku. Je to samozřejmě dobrá zpráva, avšak vzhledem k situaci na trhu je to stále málo. Zvlášť když v Praze, kde je trh nejvíce napjatý, letos výstavba zaostává. Na zastavení růstu cen bytů je to nejspíš stále ještě malý posun v nabídce, kterou začínají prodražovat náklady na výstavbu z titulu zdražování stavebních prací i materiálu.



Výhled stavebnictví zůstává z pohledu nových zakázek i nadále pozitivní. Hlavním problémem stavebních firem zůstává nedostatek kvalifikovaných i pomocných pracovníků, který jim brání v dalším rozšiřování výstavby. V posledních měsících navíc pozici stavebních firem komplikuje prudký růst stavebních materiálů, který sice v průměrném indexu (meziročně +9,5 %) nevypadá až tak dramaticky, avšak u konkrétních výrobků ze železa, mědi, polystyrénu, dřeva… rozhodně přehlížet nejde.