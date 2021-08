Japonsko po 300 letech ukončí obchodování s nejstaršími termínovými kontrakty

Ósacká komoditní burza Dojimo ukončí obchodování s termínovými kontrakty na rýži. Rozhodnutí přichází téměř 300 let poté, co se rýže stala prvním produktem, se kterým se na nejstarší burze pro termínové kontrakty na světě začalo obchodovat, upozornila agentura Reuters.



Poslední termínové kontrakty se budou obchodovat v červnu 2022, kdy vyprší platnost všech uzavřených kontraktů. Skončí tak obchodování, které začalo v roce 1730, poté, co samurajové požádali šógunát Tokugawa o povolení obchodu s kontrakty na rýži na burze Dojima.



Rozhodnutí přichází poté, co japonské ministerstvo zemědělství odmítlo žádost o opětovné udělení licence termínovým kontraktům na rýži kvůli nízkým objemům, uvedl šéf burzy, která je obecně považována za nejstarší organizovanou burzu s termínovými kontrakty na světě.



"Termínové kontrakty na rýži jsme nepovažovali za pilíř našich příjmů. Věříme ale, že naše termínové kontrakty na rýži jsou pro japonské zemědělce užitečným produktem, takže vládní rozhodnutí je neschválit je pro nás velkým zklamáním," řekl v národní televizi prezident burzy Ikko Nakacuka.



Bohatství samurajů bylo ve své době spojováno s rýží. S žádostí o zahájení obchodování přišli poté, co ceny rýže klesly na rekordní minimum. Vyhověním žádosti šógunát zrušil dlouholetý zákaz termínových obchodů s rýží, které v té době byly považování za formu hazardu.



Obchodní pravidla a postupy vyvinuté burzou Dojima byly později napodobovány mnoha komoditními, akciovými a finančními termínovými burzami, které se od 19. století začaly vyvíjet v Evropě i jinde, uvádí se na internetových stránkách burzy.



Podobně jako v mnoha asijských zemích má rýže důležitou kulturní úlohu v japonské společnosti a jejím stravování. Japonská vláda uvalila vysoké dovozní clo na rýži a subvencuje alternativní zemědělství na starých rýžovištích.



Bohatství získané v dobách rozmachu obchodů s rýží podpořilo vzestup jedné z významných japonských dynastií. Společnost Takata Corp. která vyráběla automobilové součástky, ale dostala se do vážných problémů kvůli vadným airbagům, vybudovala rodina Takadaových z peněz získaných na burze s rýží.