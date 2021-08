Perly týdne: Jak začít s akciovým investováním, nová rally i fáze cyklu

Pokračuje americká akciová dominance, trhy vstoupily do další fáze charakterizované nižším tempem růstu ekonomické aktivity. Josh Brown radí, jak začít s investicemi, Tom Lee hovoří o další rally. A ještě více v nových Perlách týdne.



Jak začít s investováním: Josh Brown z vedení Ritholtz Wealth Management hovořil na CNBC o největších chybách retailových investorů. Zmínil, že podle jeho názoru by drobný investor měl v první řadě zvážit, proč vlastně spoří a investuje. Tedy přemýšlet o své budoucnosti a plánech, například včetně toho, kdy si bude chtít pořídit vlastní dům, jak velký a za kolik.



Pokud si vytvoří představu o cíli svých investic a o tom, kolik by mu měly nakonec vynést, může z toho usoudit, jaký profil rizika a návratnosti by měly jeho investice mít. Tak, aby konkrétních cílů dosáhl. Podle Browna přitom lidé mohou často zjistit, že vlastně nemusí podstupovat tolik rizika a platí to zejména v případě, kdy mají na investování delší dobu.



Významnou proměnnou je pak samotná výše úspor. Může se totiž také stát, že investor zjistí, že s prvotně zamýšleným objemem úspor by musel dosahovat návratnosti, která je z historického pohledu nereálná. A pak by měl podle Browna zvážit, zda by neměl spořit a investovat více. Poté, co si vytvoří podobný plán pak má investor počítat s tím, že bude čelit volatilitě, ale i pak je ale dobré držet se plánu.



Brown uzavřel s tím, že v jeho společnosti se nikdy nebaví s klienty o struktuře investičního portfolia bez toho, aby měl investor nejdříve jasno právě v tom, čeho chce vlastně dosáhnout. Chybou je pak podle něj naopak to, že investor chce sestavovat portfolio bez představy o potřebné návratnosti a objemu úspor, které jej dovedou do daného cíle.



Podle mustru: Před měsícem jsme v Perlách týdne ukazovali graf s typickým vývojem amerického akciového trhu během roku a jeho srovnáním s vývojem letošním. Aktualizovaný graf vypadá následovně:



Zdroj:



Další rally: Tom Lee ze společnosti Fundstrat je častým hostem investičních debat a na CNBC hovořil o tom, že na trhy nyní doléhá nervozita z dalšího zavírání ekonomiky a poklesu výnosů vládních obligací. Dodal ale, že podle něj se situace v obou oblastech zlepší a na akciích přijde další rally. Významné budou i další kroky Fedu, z nich by podle investora ale trh také neměl mít strach i přesto, že podle některých názorů ve vedení americké centrální banky nastává posun směrem k jestřábům. Lee totiž míní, že Fed stále tíhne více k hrdličkám a také nemá žádnou lepší věštící kouli než trhy. Tudíž bude reagovat na to, co se aktuálně děje.



Investor byl tázán i na bitcoin a jeho korelaci s jinými aktivy. Odpověděl, že bitcoin je hodně volatilní a on sám jej vnímá jako aktivum, které těží z příklonu investorů k riziku. Pokud tedy dojde ke zlepšení situace tak, jak bylo popsáno výše, měla by z něj těžit i tato kryptoměna. A Lee je proto podle svých slov i u bitcoinu optimista.



Další fáze cyklu: v následujícím grafu ukazuje výkon sektorů, které si obvykle vedou dobře v první fázi nového ekonomického cyklu.



Zdroj:



Mezi sektory první fáze cyklu patří výroba automobilů, stavebnictví, polovodiče, maloobchod a doprava. Podle grafu prošla tato skupina rally, která skončila na počátku letošního roku, pak si již relativně k celému trhu vedla hůře.



Spíše hodnota, než růst: Menší nadšení než Lee má ohledně amerických akcií třeba Tobias Levkovich, hlavní stratég v . Ten na Bloomberg Markets tvrdil, že americký akciový trh je nyní mnohem více než v roce 2008 vychýlen směrem k růstovým titulům. A to by se projevilo negativně v případě, že by se po předchozím propadu začaly opět zvedat výnosy vládních obligací, protože růstové akcie jsou na jejich pohyb citlivější. Takové prostředí by pak více nahrávalo hodnotovým akciím.



Na otázku ohledně atraktivity jednotlivých sektorů Levkovich odpověděl, že preferuje finanční tituly a některé firmy ze sektoru zboží dlouhodobé spotřeby, ale ne například výrobce automobilů (viz i graf výše). Stratég podle svých slov nemá obavy z vysokých hodnot indexu rizika VIX, trhy ale podle něj dostatečně nereflektují to, že se zvedne daňová zátěž korporátního sektoru.



Levkovich také uvedl, že podíl akcí v portfoliích amerických domácností je nyní na padesátiletých maximech a akcie svými předchozími zisky přetáhly velkou část zisků budoucích do současnosti. Což bude snižovat návratnost celého trhu v následujícím desetiletí. Větší roli by tak při investování měl hrát aktivní přístup spíše než pasivní nákup celého indexu.



USA stále vepředu: MacroMarketsDaily v následujícím grafu srovnává výkony vybraných trhů relativně k americkým akciím. Nejhůře si vede trh britský, který je od počátku roku 2020 ve srovnání s indexem S&P 500 o více než 30 % níže. Nejlépe jsou v tomto ohledu naopak akcie kanadské, i ony ale za těmi americkými zaostávají, a to o více než 10 %. Podle obrázku se navíc nezdá, že by nastal obrat směrem k uzavírání mezery, v posledních týdnech platí spíše opak.



Zdroj:

Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.